В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, сообщило во вторник министерство информации республики.
Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц новостного портала tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
"На основании уведомления генеральной прокуратуры Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на ресурсе, при этом в данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL.
"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.
Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.