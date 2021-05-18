https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732791654.html

В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by

В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by - РИА Новости, 18.05.2021

В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by

Доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, сообщило во вторник министерство информации... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:13

2021-05-18T13:13

2021-05-18T13:13

tut.by

генеральная прокуратура рф

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, сообщило во вторник министерство информации республики.Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц новостного портала tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на ресурсе, при этом в данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL."В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.

https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732776930.html

https://ria.ru/20210327/belorussiya-1603103837.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tut.by, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире