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В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by
В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by - РИА Новости, 18.05.2021
В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by
Доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, сообщило во вторник министерство информации... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:13
2021-05-18T13:13
tut.by
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, сообщило во вторник министерство информации республики.Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц новостного портала tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на ресурсе, при этом в данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL."В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732776930.html
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tut.by, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

В Белоруссии ограничили доступ к порталу tut.by

13:13 18.05.2021
 
© РИА НовостиСтраница информационного портала tut.by на мониторе
Страница информационного портала tut.by на мониторе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, сообщило во вторник министерство информации республики.
Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц новостного портала tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
"На основании уведомления генеральной прокуратуры Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона Белоруссии о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на ресурсе, при этом в данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL.
Офис портала tut.by - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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"В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.
Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
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