https://ria.ru/20210518/baskov-1732853805.html

Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"

Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай" - РИА Новости, 18.05.2021

Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"

Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:16

2021-05-18T19:16

2021-05-18T19:16

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.Главную женскую роль в ролике исполнила актриса Ирина Воронова, известная по сериалу "Игра на выживание". Она изображает бывшую возлюбленную героя Баскова, мысли о ней мужчина никак не может выкинуть из головы. "ЕСЛИ СИЛЬНО ЛЮБИШЬ, ОТПУСКАЙ... А у вас так было?", — процитировал песню Басков и поинтересовался у подписчиков, знакомы ли им переживания, описанные в ней."Клип потрясающий. Столько эмоций...))) Вся эта история проходит через душу. До слез... Браво, Николай", "Николай вы сыграли не роль вы сыграли свою душу спасибо Вам за такую жизненную песню и не менее завораживающую историю", "Первая композиции и первый клип за последние годы, которые меня впечатлили как в начале карьеры Николая Баскова! Браво! Так держать!!!", — фанаты прокомментировали клип на YouTube-канале Баскова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/baskov-1603536614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, николай басков