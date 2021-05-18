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Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай" - РИА Новости, 18.05.2021
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:16
2021-05-18T19:16
2021-05-18T19:16
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.Главную женскую роль в ролике исполнила актриса Ирина Воронова, известная по сериалу "Игра на выживание". Она изображает бывшую возлюбленную героя Баскова, мысли о ней мужчина никак не может выкинуть из головы. "ЕСЛИ СИЛЬНО ЛЮБИШЬ, ОТПУСКАЙ... А у вас так было?", — процитировал песню Басков и поинтересовался у подписчиков, знакомы ли им переживания, описанные в ней."Клип потрясающий. Столько эмоций...))) Вся эта история проходит через душу. До слез... Браво, Николай", "Николай вы сыграли не роль вы сыграли свою душу спасибо Вам за такую жизненную песню и не менее завораживающую историю", "Первая композиции и первый клип за последние годы, которые меня впечатлили как в начале карьеры Николая Баскова! Браво! Так держать!!!", — фанаты прокомментировали клип на YouTube-канале Баскова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/baskov-1603536614.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, николай басков
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал
на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
Главную женскую роль в ролике исполнила актриса Ирина Воронова, известная по сериалу "Игра на выживание". Она изображает бывшую возлюбленную героя Баскова, мысли о ней мужчина никак не может выкинуть из головы.
"ЕСЛИ СИЛЬНО ЛЮБИШЬ, ОТПУСКАЙ... А у вас так было?", — процитировал песню Басков и поинтересовался у подписчиков, знакомы ли им переживания, описанные в ней.
"Клип потрясающий. Столько эмоций...))) Вся эта история проходит через душу. До слез... Браво, Николай", "Николай вы сыграли не роль вы сыграли свою душу спасибо Вам за такую жизненную песню и не менее завораживающую историю", "Первая композиции и первый клип за последние годы, которые меня впечатлили как в начале карьеры Николая Баскова! Браво! Так держать!!!", — фанаты прокомментировали клип на YouTube-канале Баскова.