Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/baskov-1732853805.html
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай" - РИА Новости, 18.05.2021
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"
Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:16
2021-05-18T19:16
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
николай басков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732847003_0:333:2818:1918_1920x0_80_0_0_2c9b6df5d39b2cde5fc336a35e9d839e.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.Главную женскую роль в ролике исполнила актриса Ирина Воронова, известная по сериалу "Игра на выживание". Она изображает бывшую возлюбленную героя Баскова, мысли о ней мужчина никак не может выкинуть из головы. "ЕСЛИ СИЛЬНО ЛЮБИШЬ, ОТПУСКАЙ... А у вас так было?", — процитировал песню Басков и поинтересовался у подписчиков, знакомы ли им переживания, описанные в ней."Клип потрясающий. Столько эмоций...))) Вся эта история проходит через душу. До слез... Браво, Николай", "Николай вы сыграли не роль вы сыграли свою душу спасибо Вам за такую жизненную песню и не менее завораживающую историю", "Первая композиции и первый клип за последние годы, которые меня впечатлили как в начале карьеры Николая Баскова! Браво! Так держать!!!", — фанаты прокомментировали клип на YouTube-канале Баскова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/baskov-1603536614.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732847003_394:230:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0163b7a38ec7c04734c1f12336a4dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, николай басков

Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай"

19:16 18.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Николай Басков выпустил клип на песню "Забывай", об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
Главную женскую роль в ролике исполнила актриса Ирина Воронова, известная по сериалу "Игра на выживание". Она изображает бывшую возлюбленную героя Баскова, мысли о ней мужчина никак не может выкинуть из головы.
© Николай БасковНиколай Басков – Забывай
Николай Басков – Забывай - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Николай Басков
Николай Басков – Забывай
"ЕСЛИ СИЛЬНО ЛЮБИШЬ, ОТПУСКАЙ... А у вас так было?", — процитировал песню Басков и поинтересовался у подписчиков, знакомы ли им переживания, описанные в ней.
"Клип потрясающий. Столько эмоций...))) Вся эта история проходит через душу. До слез... Браво, Николай", "Николай вы сыграли не роль вы сыграли свою душу спасибо Вам за такую жизненную песню и не менее завораживающую историю", "Первая композиции и первый клип за последние годы, которые меня впечатлили как в начале карьеры Николая Баскова! Браво! Так держать!!!", — фанаты прокомментировали клип на YouTube-канале Баскова.
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:35
Потянуло на молодых? Басков замахнулся на хиты Славы Марлоу
 
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесНиколай Басков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния