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При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека

При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека

Два работника артели "Ниман" в Верхнебуреинском районе Хабаровского края погибли, еще два пострадали при взрыве газового баллона, сообщает во вторник... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T01:55

2021-05-18T01:55

2021-05-18T01:55

верхнебуреинский район

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Два работника артели "Ниман" в Верхнебуреинском районе Хабаровского края погибли, еще два пострадали при взрыве газового баллона, сообщает во вторник прокуратура региона."В 17.00 часов в понедельник, в 30 километрах от поселка Софийск Верхнебуреинского района в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели "Ниман", произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку, после будет дана оценка соблюдению требований охраны труда.

верхнебуреинский район

хабаровск

хабаровский край

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2021

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Пожар в сварочном цехе в Мытищах Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров. 2021-05-18T01:55 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край, происшествия