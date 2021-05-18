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При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
Два работника артели "Ниман" в Верхнебуреинском районе Хабаровского края погибли, еще два пострадали при взрыве газового баллона, сообщает во вторник... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:55
2021-05-18T01:55
2021-05-18T01:55
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Два работника артели "Ниман" в Верхнебуреинском районе Хабаровского края погибли, еще два пострадали при взрыве газового баллона, сообщает во вторник прокуратура региона."В 17.00 часов в понедельник, в 30 километрах от поселка Софийск Верхнебуреинского района в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели "Ниман", произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку, после будет дана оценка соблюдению требований охраны труда.
верхнебуреинский район
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Пожар в сварочном цехе в Мытищах
Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров.
2021-05-18T01:55
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верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край, происшествия