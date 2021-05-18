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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210518/aviabilety-1732752577.html
Названы популярные города России, куда летом подешевели авиабилеты
Названы популярные города России, куда летом подешевели авиабилеты
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:21
2021-05-18T10:21
туризм
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новости - туризм
иркутск
анапа
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20 процентов, сообщает Туту.ру.Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года.Рекордсменом по снижению цен на летние перелеты стало авианаправление Мурманск — Краснодар, где средняя цена за проездной дркумент туда-обратно сократилась вдвое: с 28,8 тысячи рублей до 14,2 тысячи. На втором месте маршрут Санкт-Петербург — Горно-Алтайск (на 45 процентов: с 39,8 тысячи рублей до 22 тысяч). Замыкает тройку подешевевших направление Москва — Горно-Алтайск (почти на 40 процентов – до 17 тысяч рублей туда-обратно).На 30-39 процентов упал средний чек за перелет по направлениям Москва — Екатеринбург, Москва — Архангельск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Архангельск, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Новосибирск.На 20-25 процентов сократилась средняя стоимость билетов по маршрутам Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Барнаул, Москва — Владикавказ, Краснодар — Иркутск, Москва — Барнаул, Санкт-Петербург — Челябинск, Краснодар — Казань и Москва — Пермь.Есть в списке и курортные направления. Так, значительно подешевели перелеты по маршрутам Мурманск — Геленджик (-29 процентов), Томск — Анапа (-27 процентов), Екатеринбург — Геленджик (-24), Санкт-Петербург — Геленджик (-23), Омск — Анапа (-21), Мурманск — Анапа (-20 процентов).
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куда можно лететь, города, цены, авиабилеты, новости - туризм, иркутск, анапа, пермь, путешествия

Названы популярные города России, куда летом подешевели авиабилеты

10:21 18.05.2021
 
© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20 процентов, сообщает Туту.ру.
Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года.
Рекордсменом по снижению цен на летние перелеты стало авианаправление Мурманск — Краснодар, где средняя цена за проездной дркумент туда-обратно сократилась вдвое: с 28,8 тысячи рублей до 14,2 тысячи. На втором месте маршрут Санкт-Петербург — Горно-Алтайск (на 45 процентов: с 39,8 тысячи рублей до 22 тысяч). Замыкает тройку подешевевших направление Москва — Горно-Алтайск (почти на 40 процентов – до 17 тысяч рублей туда-обратно).
На 30-39 процентов упал средний чек за перелет по направлениям Москва — Екатеринбург, Москва — Архангельск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Архангельск, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Новосибирск.
На 20-25 процентов сократилась средняя стоимость билетов по маршрутам Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Барнаул, Москва — Владикавказ, Краснодар — Иркутск, Москва — Барнаул, Санкт-Петербург — Челябинск, Краснодар — Казань и Москва — Пермь.
Есть в списке и курортные направления. Так, значительно подешевели перелеты по маршрутам Мурманск — Геленджик (-29 процентов), Томск — Анапа (-27 процентов), Екатеринбург — Геленджик (-24), Санкт-Петербург — Геленджик (-23), Омск — Анапа (-21), Мурманск — Анапа (-20 процентов).
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