https://ria.ru/20210518/aviabilety-1732752577.html

Названы популярные города России, куда летом подешевели авиабилеты

Названы популярные города России, куда летом подешевели авиабилеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:21

2021-05-18T10:21

2021-05-18T10:21

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20 процентов, сообщает Туту.ру.Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года.Рекордсменом по снижению цен на летние перелеты стало авианаправление Мурманск — Краснодар, где средняя цена за проездной дркумент туда-обратно сократилась вдвое: с 28,8 тысячи рублей до 14,2 тысячи. На втором месте маршрут Санкт-Петербург — Горно-Алтайск (на 45 процентов: с 39,8 тысячи рублей до 22 тысяч). Замыкает тройку подешевевших направление Москва — Горно-Алтайск (почти на 40 процентов – до 17 тысяч рублей туда-обратно).На 30-39 процентов упал средний чек за перелет по направлениям Москва — Екатеринбург, Москва — Архангельск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Архангельск, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Новосибирск.На 20-25 процентов сократилась средняя стоимость билетов по маршрутам Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Барнаул, Москва — Владикавказ, Краснодар — Иркутск, Москва — Барнаул, Санкт-Петербург — Челябинск, Краснодар — Казань и Москва — Пермь.Есть в списке и курортные направления. Так, значительно подешевели перелеты по маршрутам Мурманск — Геленджик (-29 процентов), Томск — Анапа (-27 процентов), Екатеринбург — Геленджик (-24), Санкт-Петербург — Геленджик (-23), Омск — Анапа (-21), Мурманск — Анапа (-20 процентов).

https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html

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