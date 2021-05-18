На Куликовом поле найдены предметы, признанные реликвиями

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого они вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле"."Чтобы провести поисковые работы, потребовались трактора. С их помощью вскрыли землю на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почву", – рассказали в пресс-службе.Среди новых находок на Куликовом поле ученые отмечают два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива – приспособления для добычи огня – прим. ред.), которые они отнесли к реликвиям Мамаева побоища. Один из наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.Большой интерес также вызвали и найденные детали конской сбруи. Ученые считают, что их необходимо изучить более детально, чтобы понять в какое время они были созданы и кому могли принадлежать. Эту загадку еще предстоит раскрыть.В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся. В прошлом году археологи пополнили свод реликвий сражения тремя находками. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион.Сегодня ученым известно около 200 свидетельств сражения на Куликовом поле, обнаруженных в XIX-XXI веках. Более 60 предметов Куликовской битвы представлены в экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" нового музея в Моховом.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого они вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
"Чтобы провести поисковые работы, потребовались трактора. С их помощью вскрыли землю на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почву", – рассказали в пресс-службе.
Среди новых находок на Куликовом поле ученые отмечают два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива – приспособления для добычи огня – прим. ред.), которые они отнесли к реликвиям Мамаева побоища. Один из наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.
Большой интерес также вызвали и найденные детали конской сбруи. Ученые считают, что их необходимо изучить более детально, чтобы понять в какое время они были созданы и кому могли принадлежать. Эту загадку еще предстоит раскрыть.
В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся. В прошлом году археологи пополнили свод реликвий сражения тремя находками. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион.
Сегодня ученым известно около 200 свидетельств сражения на Куликовом поле, обнаруженных в XIX-XXI веках. Более 60 предметов Куликовской битвы представлены в экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" нового музея в Моховом.
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