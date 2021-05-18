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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210518/arkheologiya-1732653735.html
На Куликовом поле найдены предметы, признанные реликвиями
На Куликовом поле найдены предметы, признанные реликвиями
Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого они вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:00
2021-05-18T09:00
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археология
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого они вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле"."Чтобы провести поисковые работы, потребовались трактора. С их помощью вскрыли землю на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почву", – рассказали в пресс-службе.Среди новых находок на Куликовом поле ученые отмечают два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива – приспособления для добычи огня – прим. ред.), которые они отнесли к реликвиям Мамаева побоища. Один из наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.Большой интерес также вызвали и найденные детали конской сбруи. Ученые считают, что их необходимо изучить более детально, чтобы понять в какое время они были созданы и кому могли принадлежать. Эту загадку еще предстоит раскрыть.В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся. В прошлом году археологи пополнили свод реликвий сражения тремя находками. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион.Сегодня ученым известно около 200 свидетельств сражения на Куликовом поле, обнаруженных в XIX-XXI веках. Более 60 предметов Куликовской битвы представлены в экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" нового музея в Моховом.
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социальный навигатор, археология, "куликово поле", общество

На Куликовом поле найдены предметы, признанные реликвиями

09:00 18.05.2021
 
© пресс-служба Музея Куликово полеДва наконечника стрел и кресало, найденные археологами на Куликовом поле
Два наконечника стрел и кресало, найденные археологами на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© пресс-служба Музея Куликово поле
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого они вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
"Чтобы провести поисковые работы, потребовались трактора. С их помощью вскрыли землю на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почву", – рассказали в пресс-службе.
Среди новых находок на Куликовом поле ученые отмечают два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива – приспособления для добычи огня – прим. ред.), которые они отнесли к реликвиям Мамаева побоища. Один из наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.
© Фото : пресс-служба Музея Куликово полеАрхеологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
1 из 2
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
© Фото : пресс-служба Музея Куликово поле
© Фото : пресс-служба Музея Куликово полеАрхеологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
2 из 2
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
© Фото : пресс-служба Музея Куликово поле
1 из 2
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
© Фото : пресс-служба Музея Куликово поле
2 из 2
Археологи на месте сражения русских и ордынских полков на Куликовом поле
© Фото : пресс-служба Музея Куликово поле
Большой интерес также вызвали и найденные детали конской сбруи. Ученые считают, что их необходимо изучить более детально, чтобы понять в какое время они были созданы и кому могли принадлежать. Эту загадку еще предстоит раскрыть.
В конце сентября работы на месте Куликовской битвы продолжатся. В прошлом году археологи пополнили свод реликвий сражения тремя находками. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион.
Сегодня ученым известно около 200 свидетельств сражения на Куликовом поле, обнаруженных в XIX-XXI веках. Более 60 предметов Куликовской битвы представлены в экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение" нового музея в Моховом.
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 14:26Наука
Более 800 артефактов обнаружили ученые на месте Судбищенского сражения
 
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