https://ria.ru/20210517/zolushka-1732369750.html
В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"
В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"
В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T05:23
2021-05-17T05:23
2021-05-17T05:23
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline. Режиссер Кэй Кэннон сняла современную версию знаменитой сказки. Главную роль в картине исполнила Камила Кабелло, ее партнером по съемочной площадке стал Николас Голицын — он сыграл принца. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную. Изначально права на фильм принадлежали Sony. Но ленту перекупил Amazon, теперь проект выйдет на стриминговом сервисе компании, а театральный прокат будет ограничен. ""Золушка" — это классика, которую мы все знаем и любим, но с современным оригинальным сюжетным поворотом, с великолепной Камилой Кабелло и звездным актерским составом. Продюсер Джеймс Корден и съемочная группа перечитали любимую сказку с новой, вдохновляющей точки зрения, которая найдет отклик у зрителей и семей по всему миру", — говорит глава Amazon Studios Дженнифер Солк.Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает
Deadline.
Режиссер Кэй Кэннон сняла современную версию знаменитой сказки. Главную роль в картине исполнила Камила Кабелло, ее партнером по съемочной площадке стал Николас Голицын — он сыграл принца. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную.
Изначально права на фильм принадлежали Sony. Но ленту перекупил Amazon, теперь проект выйдет на стриминговом сервисе компании, а театральный прокат будет ограничен.
""Золушка" — это классика, которую мы все знаем и любим, но с современным оригинальным сюжетным поворотом, с великолепной Камилой Кабелло и звездным актерским составом. Продюсер Джеймс Корден и съемочная группа перечитали любимую сказку с новой, вдохновляющей точки зрения, которая найдет отклик у зрителей и семей по всему миру", — говорит глава Amazon Studios Дженнифер Солк.
Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.