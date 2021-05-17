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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/zolushka-1732369750.html
В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"
В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"
В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T05:23
2021-05-17T05:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline. Режиссер Кэй Кэннон сняла современную версию знаменитой сказки. Главную роль в картине исполнила Камила Кабелло, ее партнером по съемочной площадке стал Николас Голицын — он сыграл принца. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную. Изначально права на фильм принадлежали Sony. Но ленту перекупил Amazon, теперь проект выйдет на стриминговом сервисе компании, а театральный прокат будет ограничен. ""Золушка" — это классика, которую мы все знаем и любим, но с современным оригинальным сюжетным поворотом, с великолепной Камилой Кабелло и звездным актерским составом. Продюсер Джеймс Корден и съемочная группа перечитали любимую сказку с новой, вдохновляющей точки зрения, которая найдет отклик у зрителей и семей по всему миру", — говорит глава Amazon Studios Дженнифер Солк.Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.
https://ria.ru/20200728/1574994758.html
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кино и сериалы, новости культуры

В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"

05:23 17.05.2021
 
© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony PicturesКамила Кабелло в фильме "Золушка"
Камила Кабелло в фильме Золушка - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline.
Режиссер Кэй Кэннон сняла современную версию знаменитой сказки. Главную роль в картине исполнила Камила Кабелло, ее партнером по съемочной площадке стал Николас Голицын — он сыграл принца. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную.
© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony PicturesКамила Кабелло в фильме "Золушка"
Камила Кабелло в фильме Золушка - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony Pictures
Камила Кабелло в фильме "Золушка"
Изначально права на фильм принадлежали Sony. Но ленту перекупил Amazon, теперь проект выйдет на стриминговом сервисе компании, а театральный прокат будет ограничен.
""Золушка" — это классика, которую мы все знаем и любим, но с современным оригинальным сюжетным поворотом, с великолепной Камилой Кабелло и звездным актерским составом. Продюсер Джеймс Корден и съемочная группа перечитали любимую сказку с новой, вдохновляющей точки зрения, которая найдет отклик у зрителей и семей по всему миру", — говорит глава Amazon Studios Дженнифер Солк.
Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.
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