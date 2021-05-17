https://ria.ru/20210517/zolushka-1732369750.html

В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"

В сети появились первые кадры из современной адаптации "Золушки"

В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T05:23

2021-05-17T05:23

2021-05-17T05:23

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732341774_0:102:1950:1199_1920x0_80_0_0_efdded46cf73452888774b73a091d883.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сети появились первые кадры из музыкального фильма "Золушка", сообщает Deadline. Режиссер Кэй Кэннон сняла современную версию знаменитой сказки. Главную роль в картине исполнила Камила Кабелло, ее партнером по съемочной площадке стал Николас Голицын — он сыграл принца. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную. Изначально права на фильм принадлежали Sony. Но ленту перекупил Amazon, теперь проект выйдет на стриминговом сервисе компании, а театральный прокат будет ограничен. ""Золушка" — это классика, которую мы все знаем и любим, но с современным оригинальным сюжетным поворотом, с великолепной Камилой Кабелло и звездным актерским составом. Продюсер Джеймс Корден и съемочная группа перечитали любимую сказку с новой, вдохновляющей точки зрения, которая найдет отклик у зрителей и семей по всему миру", — говорит глава Amazon Studios Дженнифер Солк.Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года.

https://ria.ru/20200728/1574994758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры