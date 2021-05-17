Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/zaderzhanie-1732643534.html
В Екатеринбурге после убийства трех человек открыли дело по двум статьям
В Екатеринбурге после убийства трех человек открыли дело по двум статьям
Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге, напал на сотрудника правоохранительных органов при задержании, следователи завели... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:52
2021-05-17T18:07
россия
свердловская область
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге, напал на сотрудника правоохранительных органов при задержании, следователи завели уголовное дело по двум статьям, сообщила пресс-служба СК России.Согласно данным СК, тела трех человек с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений были обнаружены утром 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. При задержании подозреваемый — 34-летний житель Туринского района — с ножом напал на сотрудника правоохранительных органов."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений &lt;...&gt; "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — сказали в ведомстве.В СК добавили, что личности погибших мужчин в настоящее время устанавливаются. Сейчас имеются сведения об одном из потерпевших — это мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный в Пермском крае. Сам подозреваемый госпитализирован с ранением.
россия
свердловская область
пермский край
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция работает на месте тройного убийства в Екатеринбурге
В екатеринбургском парке убили три человека, сообщили в областном СК. Инцидент произошел у Железнодорожного вокзала. Уточняется, что участники конфликта были пьяными.
2021-05-17T14:52
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, свердловская область, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия
В Екатеринбурге после убийства трех человек открыли дело по двум статьям
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге, напал на сотрудника правоохранительных органов при задержании, следователи завели уголовное дело по двум статьям, сообщила пресс-служба СК России.
2021-05-17T14:52
true
PT1M02S

В Екатеринбурге после убийства трех человек открыли дело по двум статьям

14:52 17.05.2021 (обновлено: 18:07 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге, напал на сотрудника правоохранительных органов при задержании, следователи завели уголовное дело по двум статьям, сообщила пресс-служба СК России.
Согласно данным СК, тела трех человек с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений были обнаружены утром 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. При задержании подозреваемый — 34-летний житель Туринского района — с ножом напал на сотрудника правоохранительных органов.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — сказали в ведомстве.
В СК добавили, что личности погибших мужчин в настоящее время устанавливаются. Сейчас имеются сведения об одном из потерпевших — это мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный в Пермском крае. Сам подозреваемый госпитализирован с ранением.
 
РоссияСвердловская областьПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния