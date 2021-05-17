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В Екатеринбурге после убийства трех человек открыли дело по двум статьям
В Екатеринбурге после убийства трех человек открыли дело по двум статьям
Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге, напал на сотрудника правоохранительных органов при задержании, следователи завели... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:52
2021-05-17T14:52
2021-05-17T18:07
россия
свердловская область
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере в Екатеринбурге, напал на сотрудника правоохранительных органов при задержании, следователи завели уголовное дело по двум статьям, сообщила пресс-служба СК России.Согласно данным СК, тела трех человек с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений были обнаружены утром 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. При задержании подозреваемый — 34-летний житель Туринского района — с ножом напал на сотрудника правоохранительных органов."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> "Убийство двух или более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — сказали в ведомстве.В СК добавили, что личности погибших мужчин в настоящее время устанавливаются. Сейчас имеются сведения об одном из потерпевших — это мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный в Пермском крае. Сам подозреваемый госпитализирован с ранением.
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Полиция работает на месте тройного убийства в Екатеринбурге
В екатеринбургском парке убили три человека, сообщили в областном СК.
Инцидент произошел у Железнодорожного вокзала. Уточняется, что участники конфликта были пьяными.
2021-05-17T14:52
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видео, россия, свердловская область, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия