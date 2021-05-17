Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/yakutsk-1732580288.html
Суд рассмотрит дело женщины, задавившей работника автосервиса в Якутске
Суд рассмотрит дело женщины, задавившей работника автосервиса в Якутске
Суд в Якутске рассмотрит дело автомобилистки, задавившей работника автосервиса, она призналась, что перепутала педали, сообщила старший помощник руководителя СУ РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:23
2021-05-17T09:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ЯКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Суд в Якутске рассмотрит дело автомобилистки, задавившей работника автосервиса, она призналась, что перепутала педали, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной ямой, когда машина врезалась в него.По данным СК, 47-летняя горожанка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено."При въезде на смотровую яму… женщина не убедилась в безопасности своего маневра и по неосторожности нажала на педаль газа… Женщина признала вину… пояснив, что испугалась сложности маневра и перепутала педали… С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказала Дворецкая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/smert-1731019458.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия

Суд рассмотрит дело женщины, задавившей работника автосервиса в Якутске

09:23 17.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Суд в Якутске рассмотрит дело автомобилистки, задавившей работника автосервиса, она призналась, что перепутала педали, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной ямой, когда машина врезалась в него.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 17:56В России
Шестилетний ребенок решил поучиться вождению и задавил собственную мать
По данным СК, 47-летняя горожанка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено.
"При въезде на смотровую яму… женщина не убедилась в безопасности своего маневра и по неосторожности нажала на педаль газа… Женщина признала вину… пояснив, что испугалась сложности маневра и перепутала педали… С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказала Дворецкая.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЯкутскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58В Екатеринбурге полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек
10:50Израильская армия пресекла попытку наезда на военных
10:49Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
10:49В Пензенской области застрелили трех человек
10:45Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:43В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
10:39СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
10:38В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования
10:33Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
10:32Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала
10:32В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц
10:31Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
10:29Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве
10:27Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
10:25В Екатеринбурге три человека погибли после нападения мужчины с ножом
10:22Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:18Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
10:18Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
10:12В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
10:10В Красноярском крае произошла утечка топлива
Лента новостейМолния