https://ria.ru/20210517/yakutsk-1732580288.html

Суд рассмотрит дело женщины, задавившей работника автосервиса в Якутске

Суд рассмотрит дело женщины, задавившей работника автосервиса в Якутске

Суд в Якутске рассмотрит дело автомобилистки, задавившей работника автосервиса, она призналась, что перепутала педали, сообщила старший помощник руководителя СУ РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:23

2021-05-17T09:23

2021-05-17T09:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 17 мая – РИА Новости. Суд в Якутске рассмотрит дело автомобилистки, задавившей работника автосервиса, она призналась, что перепутала педали, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной ямой, когда машина врезалась в него.По данным СК, 47-летняя горожанка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено."При въезде на смотровую яму… женщина не убедилась в безопасности своего маневра и по неосторожности нажала на педаль газа… Женщина признала вину… пояснив, что испугалась сложности маневра и перепутала педали… С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказала Дворецкая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/smert-1731019458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия