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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210517/tsirkon-1732592039.html
Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Россия завершает испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет использоваться как на подлодках, так и на кораблях, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:45
2021-05-17T10:45
новое оружие россии
россия
циркон
безопасность
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия завершает испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет использоваться как на подлодках, так и на кораблях, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов."Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии", - сказал он.Поспелов уточнил, что перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе."Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки", - отметил он."Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. "Циркон", как предполагается, может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.В 2020 году, по данным Минобороны РФ, испытания проходили на фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Корабль выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели.Первый в 2021-м пуск "Циркона", как сообщали РИА Новости источники в "оборонке", планируется на летние месяцы, с этой стрельбой начнутся государственные испытания ракетного комплекса. Завершить испытания планируется в этом же году, заявлял в свою очередь министр обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин также упоминал, что "Циркон" планируется поставить на боевое дежурство "в ближайшее время".Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", сейчас находящийся на модернизации, подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ (в основе лежит проект 949А "Антей" - аналог "Курска"), фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".Помимо морской версии, Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html
https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html
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россия, циркон, безопасность

Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

10:45 17.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия завершает испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет использоваться как на подлодках, так и на кораблях, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.
"Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии", - сказал он.
Поспелов уточнил, что перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству в ближайшей перспективе.
"Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки", - отметил он.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 09:30
Focus: "Посейдон" и "Циркон" помогут России сохранить статус сверхдержавы
"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.
Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров. "Циркон", как предполагается, может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
В 2020 году, по данным Минобороны РФ, испытания проходили на фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков". Корабль выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
Первый в 2021-м пуск "Циркона", как сообщали РИА Новости источники в "оборонке", планируется на летние месяцы, с этой стрельбой начнутся государственные испытания ракетного комплекса. Завершить испытания планируется в этом же году, заявлял в свою очередь министр обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин также упоминал, что "Циркон" планируется поставить на боевое дежурство "в ближайшее время".
Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", сейчас находящийся на модернизации, подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ (в основе лежит проект 949А "Антей" - аналог "Курска"), фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М".
Помимо морской версии, Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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