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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210517/remont-1732611189.html
Новотроицку дополнительно выделят 100 миллионов рублей на ремонт дорог
Новотроицку дополнительно выделят 100 миллионов рублей на ремонт дорог
На ремонт дорог Новотроицк – город с населением почти в 90 тысяч человек - дополнительно получит из бюджета региона 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:28
2021-05-17T12:28
оренбургская область
городское хозяйство москвы
денис паслер
новотроицк
орск
общество
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ОРЕНБУРГ, 17 мая- РИА Новости. На ремонт дорог Новотроицк – город с населением почти в 90 тысяч человек - дополнительно получит из бюджета региона 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства оренбургской области."Перед администрацией города стоит задача в этом году сделать и въезд со стороны Орска. Освещение здесь восстановили, очередь за самой дорогой. Запланированный на этот год объем работ большой и срыв графика работ, простои недопустимы", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера, который накануне побывал в городе.Паслер также обратил внимание на важность благоустройства территорий. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроена привокзальная площадь. Первый этап работ сделает площадь более современной и удобной: заезд для транспорта будет оборудован только для высадки пассажиров возле вокзала, создадут пешеходную зону, а часть территории выложат плиткой. На всём ремонтируемом участке оборудуют современное светодиодное освещение. Кроме того, на территории установят дополнительные дорожные знаки безопасности, два новых остановочных павильона, ограждение и пешеходные светофоры. Зона должна стать комфортной для прогулок: появятся деревянные скамьи и чугунные урны. Для автолюбителей сделают открытую бесплатную парковку. Работы планируют завершить уже в июле. Преобразятся общественные пространства, с концепцией обновления которых Новотроицк победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На Молодежной аллее создают пространство для творчества горожан. Появится общественное пространство "супер двор" - с фонтаном, зелеными насаждениями, зонами для активного и спокойного отдыха. После завершения реконструкции на аллее будет высажено 400 деревьев. По решению жителей на аллее сохранят "дерево любви" - арт-объект, на который молодожены в день свадьбы вешают символические замки.
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городское хозяйство москвы, денис паслер, новотроицк, орск, общество

Новотроицку дополнительно выделят 100 миллионов рублей на ремонт дорог

12:28 17.05.2021
 
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОРЕНБУРГ, 17 мая- РИА Новости. На ремонт дорог Новотроицк – город с населением почти в 90 тысяч человек - дополнительно получит из бюджета региона 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства оренбургской области.
"Перед администрацией города стоит задача в этом году сделать и въезд со стороны Орска. Освещение здесь восстановили, очередь за самой дорогой. Запланированный на этот год объем работ большой и срыв графика работ, простои недопустимы", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера, который накануне побывал в городе.
Паслер также обратил внимание на важность благоустройства территорий.
"Видно, что территории для благоустройства определили верно: на площадках играют дети, гуляют семьи, несмотря на то, что не всë задуманное уже успели реализовать. Значит, площадки будет востребованы у жителей", - отметил губернатор.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроена привокзальная площадь. Первый этап работ сделает площадь более современной и удобной: заезд для транспорта будет оборудован только для высадки пассажиров возле вокзала, создадут пешеходную зону, а часть территории выложат плиткой. На всём ремонтируемом участке оборудуют современное светодиодное освещение. Кроме того, на территории установят дополнительные дорожные знаки безопасности, два новых остановочных павильона, ограждение и пешеходные светофоры. Зона должна стать комфортной для прогулок: появятся деревянные скамьи и чугунные урны.
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Для автолюбителей сделают открытую бесплатную парковку. Работы планируют завершить уже в июле. Преобразятся общественные пространства, с концепцией обновления которых Новотроицк победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На Молодежной аллее создают пространство для творчества горожан. Появится общественное пространство "супер двор" - с фонтаном, зелеными насаждениями, зонами для активного и спокойного отдыха. После завершения реконструкции на аллее будет высажено 400 деревьев. По решению жителей на аллее сохранят "дерево любви" - арт-объект, на который молодожены в день свадьбы вешают символические замки.
"Получится аллея, которую оценят все новотройчане. До 15 октября у подрядчика есть время качественно выполнить все работы. Город большой, и мне бы хотелось, чтобы здесь были красивые общественные площадки для отдыха жителей", - сказал Паслер.
 
Оренбургская областьГородское хозяйство МосквыДенис ПаслерНовотроицкОрскОбщество
 
 
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