https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732672530.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
Туроператоры рассказали, какие российские курорты и экскурсионные направления наиболее популярны у молодежной аудитории этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:19
2021-05-17T18:19
2021-05-17T18:19
туризм
россия
туризм
северный кавказ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
республика дагестан
республика северная осетия - алания
домбай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945554_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_e1f0315f22ab392a6f36204d218dada1.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие российские курорты и экскурсионные направления наиболее популярны у молодежной аудитории этим летом, сообщает АТОР.Путешественники возрастом от 18 до 35 лет стабильно составляют около четверти клиентов туркомпаний. Как правило, они покупаю тур на шесть дней, чаще других бронируют поездки на выходные. Заранее отдых оплачивают редко, делают это за одну-две недели. Еще они активно используют мобильные устройства при выборе услуг и обычно ориентируются на цену — активно летают лоукостерами, применяют промокоды, следят за скидками и мониторят горящие туры.Сочи — самое популярное в России летнее пляжное направление, туда отправляются до 40 процентов молодых клиентов туроператоров. Около трети бронирований — в Санкт-Петербург. Этот город особенно популярен у студенческих групп и пар. Часто едут только на выходные или на определенные события — концерты, выставки.Мурманск и Русский Север стал трендом у молодежи только в 2021 году. Причем пик спроса — зимой. Они едут в туры за северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами, достопримечательностями и еще хотят увидеть ставший знаменитым после кинопремьеры поселок Териберку. Такие поездки интересуют каждого десятого молодого клиента туркомпаний. Весной и летом все больше туров молодые люди приобретают на Северный Кавказ. За год спрос вырос в 3,5 раза. Главные туристические предпочтения — Домбай, Дагестан, Северная Осетия и регион Кавказских Минеральных Вод.Турмаршрут по восьми древним городам России — "Золотому кольцу" переживает ренессанс, говорят эксперты. Молодежь выбирает здесь как короткие сити-брейки продолжительностью в два-три дня, так и длительные. Многие посещают эти места на теплоходах.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
россия
северный кавказ
домбай
мурманск
сочи
минеральные воды
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573945554_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_871ab828f6ac37da40a3394f74800bc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, северный кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика дагестан, республика северная осетия - алания, домбай, мурманск, сочи, минеральные воды, санкт-петербург
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, какие российские курорты и экскурсионные направления наиболее популярны у молодежной аудитории этим летом, сообщает
АТОР.
Путешественники возрастом от 18 до 35 лет стабильно составляют около четверти клиентов туркомпаний. Как правило, они покупаю тур на шесть дней, чаще других бронируют поездки на выходные. Заранее отдых оплачивают редко, делают это за одну-две недели. Еще они активно используют мобильные устройства при выборе услуг и обычно ориентируются на цену — активно летают лоукостерами, применяют промокоды, следят за скидками и мониторят горящие туры.
Сочи — самое популярное в России летнее пляжное направление, туда отправляются до 40 процентов молодых клиентов туроператоров.
Около трети бронирований — в Санкт-Петербург. Этот город особенно популярен у студенческих групп и пар. Часто едут только на выходные или на определенные события — концерты, выставки.
Мурманск и Русский Север стал трендом у молодежи только в 2021 году. Причем пик спроса — зимой. Они едут в туры за северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами, достопримечательностями и еще хотят увидеть ставший знаменитым после кинопремьеры поселок Териберку. Такие поездки интересуют каждого десятого молодого клиента туркомпаний.
Весной и летом все больше туров молодые люди приобретают на Северный Кавказ. За год спрос вырос в 3,5 раза. Главные туристические предпочтения — Домбай, Дагестан, Северная Осетия и регион Кавказских Минеральных Вод.
Турмаршрут по восьми древним городам России — "Золотому кольцу" переживает ренессанс, говорят эксперты. Молодежь выбирает здесь как короткие сити-брейки продолжительностью в два-три дня, так и длительные. Многие посещают эти места на теплоходах.