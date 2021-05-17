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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732672530.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
Туроператоры рассказали, какие российские курорты и экскурсионные направления наиболее популярны у молодежной аудитории этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:19
2021-05-17T18:19
туризм
россия
туризм
северный кавказ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
республика дагестан
республика северная осетия - алания
домбай
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие российские курорты и экскурсионные направления наиболее популярны у молодежной аудитории этим летом, сообщает АТОР.Путешественники возрастом от 18 до 35 лет стабильно составляют около четверти клиентов туркомпаний. Как правило, они покупаю тур на шесть дней, чаще других бронируют поездки на выходные. Заранее отдых оплачивают редко, делают это за одну-две недели. Еще они активно используют мобильные устройства при выборе услуг и обычно ориентируются на цену — активно летают лоукостерами, применяют промокоды, следят за скидками и мониторят горящие туры.Сочи — самое популярное в России летнее пляжное направление, туда отправляются до 40 процентов молодых клиентов туроператоров. Около трети бронирований — в Санкт-Петербург. Этот город особенно популярен у студенческих групп и пар. Часто едут только на выходные или на определенные события — концерты, выставки.Мурманск и Русский Север стал трендом у молодежи только в 2021 году. Причем пик спроса — зимой. Они едут в туры за северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами, достопримечательностями и еще хотят увидеть ставший знаменитым после кинопремьеры поселок Териберку. Такие поездки интересуют каждого десятого молодого клиента туркомпаний. Весной и летом все больше туров молодые люди приобретают на Северный Кавказ. За год спрос вырос в 3,5 раза. Главные туристические предпочтения — Домбай, Дагестан, Северная Осетия и регион Кавказских Минеральных Вод.Турмаршрут по восьми древним городам России — "Золотому кольцу" переживает ренессанс, говорят эксперты. Молодежь выбирает здесь как короткие сити-брейки продолжительностью в два-три дня, так и длительные. Многие посещают эти места на теплоходах.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
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северный кавказ
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россия, туризм, северный кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика дагестан, республика северная осетия - алания, домбай, мурманск, сочи, минеральные воды, санкт-петербург

Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи

18:19 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Посетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие российские курорты и экскурсионные направления наиболее популярны у молодежной аудитории этим летом, сообщает АТОР.
Путешественники возрастом от 18 до 35 лет стабильно составляют около четверти клиентов туркомпаний. Как правило, они покупаю тур на шесть дней, чаще других бронируют поездки на выходные. Заранее отдых оплачивают редко, делают это за одну-две недели. Еще они активно используют мобильные устройства при выборе услуг и обычно ориентируются на цену — активно летают лоукостерами, применяют промокоды, следят за скидками и мониторят горящие туры.
Сочи — самое популярное в России летнее пляжное направление, туда отправляются до 40 процентов молодых клиентов туроператоров.
Около трети бронирований — в Санкт-Петербург. Этот город особенно популярен у студенческих групп и пар. Часто едут только на выходные или на определенные события — концерты, выставки.
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Круиз на поезде: как увидеть семь городов за семь дней и не устать
Мурманск и Русский Север стал трендом у молодежи только в 2021 году. Причем пик спроса — зимой. Они едут в туры за северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами, достопримечательностями и еще хотят увидеть ставший знаменитым после кинопремьеры поселок Териберку. Такие поездки интересуют каждого десятого молодого клиента туркомпаний.
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13 мая, 08:00Туризм
Тур по усадьбам Подмосковья. План поездки на выходные
Весной и летом все больше туров молодые люди приобретают на Северный Кавказ. За год спрос вырос в 3,5 раза. Главные туристические предпочтения — Домбай, Дагестан, Северная Осетия и регион Кавказских Минеральных Вод.
Турмаршрут по восьми древним городам России — "Золотому кольцу" переживает ренессанс, говорят эксперты. Молодежь выбирает здесь как короткие сити-брейки продолжительностью в два-три дня, так и длительные. Многие посещают эти места на теплоходах.
Паровоз прибывает в Куженкино - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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ТуризмРоссияТуризмСеверный КавказАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмРеспублика ДагестанРеспублика Северная Осетия - АланияДомбайМурманскСочиМинеральные ВодыСанкт-Петербург
 
 
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