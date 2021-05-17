https://ria.ru/20210517/pozhar-1732641271.html

На севере Пермского края загорелось около 39 гектаров леса

На севере Пермского края загорелось около 39 гектаров леса

Лесной пожар площадью 39 гектаров произошёл в Чердынском районе Пермского края, сейчас он находится на стадии локализации, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:44

2021-05-17T14:44

2021-05-17T14:45

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Лесной пожар площадью 39 гектаров произошёл в Чердынском районе Пермского края, сейчас он находится на стадии локализации, сообщил РИА Новости начальник региональной диспетчерской службы пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков."По северу региона в труднодоступных территориях, где тип лесов - сосняки беломошники, прошли сухие грозы (гроза с разрядами без осадков). В таких лесах возгорание очень быстро распространяется… Пожар в Чердынском районе остановлен. Он под контролем, не распространяется. Идет затушивание изнутри. В ближайшее время возгорание ликвидируем", — рассказал руководитель диспетчерской службы, добавив, что площадь лесного пожара составляет 39 гектаров, ситуация не угрожает населенным пунктам.По его словам, к месту пожара выдвигаются вездеходы. Первыми на место были отправлены 12 парашютистов-пожарных "Авиалесоохраны" самолетом Ан-2 и восемь десантников-пожарных вертолетом Robinson R-44.Еще один лесной пожар площадью 9 гектаров - в Юрлинском районе, на границе с Кировской областью. По словам собеседника, пожар остановился в болоте, жителям района не угрожает. "Там есть дороги, на месте работает транспорт с ёмкостями с водой", — добавил Чечушков. Небольшие лесные пожары наблюдаются и на юге региона.По данным пермского лесопожарного центра, в Прикамье зафиксировано четыре пожара общей площадью 132 гектара, из них два локализованы, два являются действующими (52 гектара).В Пермском крае с начала 2021 года произошло 30 лесных пожаров.Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая.Чердынский городской округ находится на севере Пермского края, примерно в 300 километрах от Перми, большая часть его территории занята лесами, преимущественно хвойными.

https://ria.ru/20210517/les-1732577484.html

https://ria.ru/20210514/tyumen-1732308656.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, происшествия