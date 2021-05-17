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На севере Пермского края загорелось около 39 гектаров леса
На севере Пермского края загорелось около 39 гектаров леса
Лесной пожар площадью 39 гектаров произошёл в Чердынском районе Пермского края, сейчас он находится на стадии локализации, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:44
2021-05-17T14:45
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Лесной пожар площадью 39 гектаров произошёл в Чердынском районе Пермского края, сейчас он находится на стадии локализации, сообщил РИА Новости начальник региональной диспетчерской службы пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков."По северу региона в труднодоступных территориях, где тип лесов - сосняки беломошники, прошли сухие грозы (гроза с разрядами без осадков). В таких лесах возгорание очень быстро распространяется… Пожар в Чердынском районе остановлен. Он под контролем, не распространяется. Идет затушивание изнутри. В ближайшее время возгорание ликвидируем", — рассказал руководитель диспетчерской службы, добавив, что площадь лесного пожара составляет 39 гектаров, ситуация не угрожает населенным пунктам.По его словам, к месту пожара выдвигаются вездеходы. Первыми на место были отправлены 12 парашютистов-пожарных "Авиалесоохраны" самолетом Ан-2 и восемь десантников-пожарных вертолетом Robinson R-44.Еще один лесной пожар площадью 9 гектаров - в Юрлинском районе, на границе с Кировской областью. По словам собеседника, пожар остановился в болоте, жителям района не угрожает. "Там есть дороги, на месте работает транспорт с ёмкостями с водой", — добавил Чечушков. Небольшие лесные пожары наблюдаются и на юге региона.По данным пермского лесопожарного центра, в Прикамье зафиксировано четыре пожара общей площадью 132 гектара, из них два локализованы, два являются действующими (52 гектара).В Пермском крае с начала 2021 года произошло 30 лесных пожаров.Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая.Чердынский городской округ находится на севере Пермского края, примерно в 300 километрах от Перми, большая часть его территории занята лесами, преимущественно хвойными.
https://ria.ru/20210517/les-1732577484.html
https://ria.ru/20210514/tyumen-1732308656.html
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пермский край, происшествия

На севере Пермского края загорелось около 39 гектаров леса

14:44 17.05.2021 (обновлено: 14:45 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкПожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео
Пожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
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ПЕРМЬ, 17 мая – РИА Новости. Лесной пожар площадью 39 гектаров произошёл в Чердынском районе Пермского края, сейчас он находится на стадии локализации, сообщил РИА Новости начальник региональной диспетчерской службы пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.
"По северу региона в труднодоступных территориях, где тип лесов - сосняки беломошники, прошли сухие грозы (гроза с разрядами без осадков). В таких лесах возгорание очень быстро распространяется… Пожар в Чердынском районе остановлен. Он под контролем, не распространяется. Идет затушивание изнутри. В ближайшее время возгорание ликвидируем", — рассказал руководитель диспетчерской службы, добавив, что площадь лесного пожара составляет 39 гектаров, ситуация не угрожает населенным пунктам.
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По его словам, к месту пожара выдвигаются вездеходы. Первыми на место были отправлены 12 парашютистов-пожарных "Авиалесоохраны" самолетом Ан-2 и восемь десантников-пожарных вертолетом Robinson R-44.
Еще один лесной пожар площадью 9 гектаров - в Юрлинском районе, на границе с Кировской областью. По словам собеседника, пожар остановился в болоте, жителям района не угрожает. "Там есть дороги, на месте работает транспорт с ёмкостями с водой", — добавил Чечушков. Небольшие лесные пожары наблюдаются и на юге региона.
По данным пермского лесопожарного центра, в Прикамье зафиксировано четыре пожара общей площадью 132 гектара, из них два локализованы, два являются действующими (52 гектара).
В Пермском крае с начала 2021 года произошло 30 лесных пожаров.
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Ранее в регионе был установлен высокий (четвёртый) класс пожарной опасности, в связи с этим жителям запретили посещать леса с 17 по 23 мая.
Чердынский городской округ находится на севере Пермского края, примерно в 300 километрах от Перми, большая часть его территории занята лесами, преимущественно хвойными.
 
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