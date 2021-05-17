https://ria.ru/20210517/pozhar-1732576995.html

В селе на Урале загорелись постройки на площади две тысячи квадратов

В селе на Урале загорелись постройки на площади две тысячи квадратов

Надворные постройки на площади 2 тысячи квадратных метров горят в селе Логиново Свердловской области, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:42

2021-05-17T08:42

2021-05-17T08:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Надворные постройки на площади 2 тысячи квадратных метров горят в селе Логиново Свердловской области, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону."В 08:27 (06:27 мск) поступило сообщение о пожаре в селе Логиново Белоярского городского округа. По оперативной информации, на площади 2 тысячи квадратных метров горят надворные постройки. В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек, в том числе шесть человек выведены из домов огнеборцами", - говорится в сообщении.Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали угрозу распространения огня на жилые дома, в 09:42 (07:42 мск) пожар был локализован. В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава, восемь единиц спецтехники, уточняет ГУМЧС.

https://ria.ru/20210516/pozhar-1732557291.html

свердловская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия