https://ria.ru/20210517/pozhar-1732568150.html

При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека

При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T04:04

2021-05-17T04:04

2021-05-17T04:04

россия

лучегорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

пожарский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ.В 8.04 (01.04 мск) в понедельник пожарная охрана Пожарского района получила сигнал о возгорании в частном деревообрабатывающем цехе в поселке Лучегорск. Через девять минут к месту происшествия прибыли пожарные.На тушении были задействованы десять человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html

россия

лучегорск

владивосток

пожарский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лучегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, пожарский район, происшествия