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При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека
При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T04:04
2021-05-17T04:04
россия
лучегорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
пожарский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ.В 8.04 (01.04 мск) в понедельник пожарная охрана Пожарского района получила сигнал о возгорании в частном деревообрабатывающем цехе в поселке Лучегорск. Через девять минут к месту происшествия прибыли пожарные.На тушении были задействованы десять человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html
россия
лучегорск
владивосток
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россия, лучегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, пожарский район, происшествия

При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека

04:04 17.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ.
В 8.04 (01.04 мск) в понедельник пожарная охрана Пожарского района получила сигнал о возгорании в частном деревообрабатывающем цехе в поселке Лучегорск. Через девять минут к месту происшествия прибыли пожарные.
"В 8.14 пожар был локализован, а в 9.15 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате происшествия были травмированы три человека. Пострадавшее были незамедлительно переданы бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На тушении были задействованы десять человек и четыре единицы техники.
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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РоссияЛучегорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПожарский районПроисшествия
 
 
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