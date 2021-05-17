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При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека
При пожаре в деревообрабатывающем цехе в Приморье пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T04:04
2021-05-17T04:04
2021-05-17T04:04
россия
лучегорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
пожарский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре площадью в 100 "квадратов" в частном деревообрабатывающем цехе в приморском поселке Лучегорск, сообщает краевой главк МЧС РФ.В 8.04 (01.04 мск) в понедельник пожарная охрана Пожарского района получила сигнал о возгорании в частном деревообрабатывающем цехе в поселке Лучегорск. Через девять минут к месту происшествия прибыли пожарные.На тушении были задействованы десять человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html
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россия, лучегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, пожарский район, происшествия