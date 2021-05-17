https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732715092.html

Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю

Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден пишет "кровавыми руками" историю Газы, поставляя Израилю оружие. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:46

2021-05-17T20:46

2021-05-17T20:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

совет безопасности оон

джо байден

иерусалим

оон

реджеп тайип эрдоган

восточный иерусалим

сша

в мире

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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден пишет "кровавыми руками" историю Газы, поставляя Израилю оружие.Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники, администрация Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов,"Сегодня Байден утвердил важный документ о поставках оружия Израилю. А на словах они выступают за разоружение. Уважаемый Байден, вы пишете кровавыми руками историю Газы, которая подвергаемся применению несоразмерной силы. Мы же продолжаем нести свою вахту по защите Палестины", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.Те, кто отворачивается от трагедии в Палестине, "сеют на свою голову семена будущих катастроф", сказал Эрдоган."Совбез ООН не смог остановить строительство новых (еврейских) поселений на палестинских территориях, которое ведет террористическое, бандитское государство Израиль, не знакомое с правом. Израиль убивает женщин и детей, разбомбил здание (в Газе), где находилась пресса. Вы переживаете за израильских детей, которые пугаются звука взрывов, и не переживаете за палестинских детей, которые гибнут от израильских бомб", - добавил турецкий лидер.По его словам, лучшим способом управления Иерусалимом было бы создание комиссии из представителей трех религий.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 3,3 тысяч ракет, около 500 из них упало на территории сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.На прошлой неделе состоялись три заседания Совета безопасности ООН, посвященные событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.

https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html

https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html

иерусалим

восточный иерусалим

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, джо байден, иерусалим, оон, реджеп тайип эрдоган, восточный иерусалим, сша, в мире