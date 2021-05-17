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Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю
Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден пишет "кровавыми руками" историю Газы, поставляя Израилю оружие. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:46
2021-05-17T20:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
совет безопасности оон
джо байден
иерусалим
оон
реджеп тайип эрдоган
восточный иерусалим
сша
в мире
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден пишет "кровавыми руками" историю Газы, поставляя Израилю оружие.Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники, администрация Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов,"Сегодня Байден утвердил важный документ о поставках оружия Израилю. А на словах они выступают за разоружение. Уважаемый Байден, вы пишете кровавыми руками историю Газы, которая подвергаемся применению несоразмерной силы. Мы же продолжаем нести свою вахту по защите Палестины", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.Те, кто отворачивается от трагедии в Палестине, "сеют на свою голову семена будущих катастроф", сказал Эрдоган."Совбез ООН не смог остановить строительство новых (еврейских) поселений на палестинских территориях, которое ведет террористическое, бандитское государство Израиль, не знакомое с правом. Израиль убивает женщин и детей, разбомбил здание (в Газе), где находилась пресса. Вы переживаете за израильских детей, которые пугаются звука взрывов, и не переживаете за палестинских детей, которые гибнут от израильских бомб", - добавил турецкий лидер.По его словам, лучшим способом управления Иерусалимом было бы создание комиссии из представителей трех религий.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 3,3 тысяч ракет, около 500 из них упало на территории сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.На прошлой неделе состоялись три заседания Совета безопасности ООН, посвященные событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.
https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html
https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html
иерусалим
восточный иерусалим
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, джо байден, иерусалим, оон, реджеп тайип эрдоган, восточный иерусалим, сша, в мире

Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю

20:46 17.05.2021
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден пишет "кровавыми руками" историю Газы, поставляя Израилю оружие.
Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники, администрация Байдена на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов,
"Сегодня Байден утвердил важный документ о поставках оружия Израилю. А на словах они выступают за разоружение. Уважаемый Байден, вы пишете кровавыми руками историю Газы, которая подвергаемся применению несоразмерной силы. Мы же продолжаем нести свою вахту по защите Палестины", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Те, кто отворачивается от трагедии в Палестине, "сеют на свою голову семена будущих катастроф", сказал Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 17:17
Эрдоган призвал мировое сообщество преподать урок Израилю
"Совбез ООН не смог остановить строительство новых (еврейских) поселений на палестинских территориях, которое ведет террористическое, бандитское государство Израиль, не знакомое с правом. Израиль убивает женщин и детей, разбомбил здание (в Газе), где находилась пресса. Вы переживаете за израильских детей, которые пугаются звука взрывов, и не переживаете за палестинских детей, которые гибнут от израильских бомб", - добавил турецкий лидер.
По его словам, лучшим способом управления Иерусалимом было бы создание комиссии из представителей трех религий.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено более 3,3 тысяч ракет, около 500 из них упало на территории сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
На прошлой неделе состоялись три заседания Совета безопасности ООН, посвященные событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 08:00
Как Эрдоган и Путин могут помочь Палестине
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСовет Безопасности ООНДжо БайденИерусалимООНРеджеп Тайип ЭрдоганВосточный ИерусалимСШАВ мире
 
 
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