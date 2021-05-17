https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732640843.html

В Калининграде мошенники выманили у пенсионерки девять миллионов рублей

В Калининграде мошенники выманили у пенсионерки девять миллионов рублей

Мошенники выманили у 70-летней калининградки почти 9 миллионов рублей, используя схему с переводом денег на "безопасный" банковский счет, сообщили журналистам в РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:41

2021-05-17T14:41

2021-05-17T14:41

умвд по калининградской области

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 17 мая - РИА Новости. Мошенники выманили у 70-летней калининградки почти 9 миллионов рублей, используя схему с переводом денег на "безопасный" банковский счет, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Как рассказали в УМВД, сначала пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, сообщил, что расследуется уголовное дело о мошенниках, по которому женщине придется выступить в качестве свидетеля, предупредил о предстоящем сообщении из банка и посоветовал полностью довериться специалистам. "Специалист" сказал ей о попытке несанкционированного снятия денег с ее банковского счета и рекомендовал срочно принять меры - отправиться в отделение банка, обналичить средства и через ближайший терминал перевести их на другой счет – "безопасный"."Сделав все как было велено, пенсионерка отправила "банку" 630 тысяч рублей. Но звонки продолжались - калининградку побеспокоили больше 300 раз. Неизменно она следовала рекомендациям, отправляя на указанные ей счета все новые и новые денежные транши. За это время сменился "специалист", объяснивший, что его предшественник устал и ушел в отпуск. Когда же, наконец, пенсионерка опомнилась, выяснилось, что она лишилась практически всех своих сбережений - 8 миллионов рублей, плюс еще почти миллиона (рублей), взятых в кредит", - рассказали в пресс-службе.В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда, куда обратилась потерпевшая, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и сейчас занимаются розыском злоумышленников.

https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд по калининградской области, калининград, происшествия