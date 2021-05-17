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В Калининграде мошенники выманили у пенсионерки девять миллионов рублей
В Калининграде мошенники выманили у пенсионерки девять миллионов рублей
Мошенники выманили у 70-летней калининградки почти 9 миллионов рублей, используя схему с переводом денег на "безопасный" банковский счет, сообщили журналистам в РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:41
2021-05-17T14:41
умвд по калининградской области
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 мая - РИА Новости. Мошенники выманили у 70-летней калининградки почти 9 миллионов рублей, используя схему с переводом денег на "безопасный" банковский счет, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Как рассказали в УМВД, сначала пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, сообщил, что расследуется уголовное дело о мошенниках, по которому женщине придется выступить в качестве свидетеля, предупредил о предстоящем сообщении из банка и посоветовал полностью довериться специалистам. "Специалист" сказал ей о попытке несанкционированного снятия денег с ее банковского счета и рекомендовал срочно принять меры - отправиться в отделение банка, обналичить средства и через ближайший терминал перевести их на другой счет – "безопасный"."Сделав все как было велено, пенсионерка отправила "банку" 630 тысяч рублей. Но звонки продолжались - калининградку побеспокоили больше 300 раз. Неизменно она следовала рекомендациям, отправляя на указанные ей счета все новые и новые денежные транши. За это время сменился "специалист", объяснивший, что его предшественник устал и ушел в отпуск. Когда же, наконец, пенсионерка опомнилась, выяснилось, что она лишилась практически всех своих сбережений - 8 миллионов рублей, плюс еще почти миллиона (рублей), взятых в кредит", - рассказали в пресс-службе.В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда, куда обратилась потерпевшая, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и сейчас занимаются розыском злоумышленников.
https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html
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РИА Новости
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умвд по калининградской области, калининград, происшествия

В Калининграде мошенники выманили у пенсионерки девять миллионов рублей

14:41 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЛИНИНГРАД, 17 мая - РИА Новости. Мошенники выманили у 70-летней калининградки почти 9 миллионов рублей, используя схему с переводом денег на "безопасный" банковский счет, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Как рассказали в УМВД, сначала пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, сообщил, что расследуется уголовное дело о мошенниках, по которому женщине придется выступить в качестве свидетеля, предупредил о предстоящем сообщении из банка и посоветовал полностью довериться специалистам. "Специалист" сказал ей о попытке несанкционированного снятия денег с ее банковского счета и рекомендовал срочно принять меры - отправиться в отделение банка, обналичить средства и через ближайший терминал перевести их на другой счет – "безопасный".
"Сделав все как было велено, пенсионерка отправила "банку" 630 тысяч рублей. Но звонки продолжались - калининградку побеспокоили больше 300 раз. Неизменно она следовала рекомендациям, отправляя на указанные ей счета все новые и новые денежные транши. За это время сменился "специалист", объяснивший, что его предшественник устал и ушел в отпуск. Когда же, наконец, пенсионерка опомнилась, выяснилось, что она лишилась практически всех своих сбережений - 8 миллионов рублей, плюс еще почти миллиона (рублей), взятых в кредит", - рассказали в пресс-службе.
В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда, куда обратилась потерпевшая, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и сейчас занимаются розыском злоумышленников.
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