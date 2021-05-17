https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html

Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом силовиков

Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом силовиков

Телефонные мошенники стали намного чаще звонить банковским клиентам под видом представителей силовых структур, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:29

2021-05-17T11:29

2021-05-17T14:15

сбербанк россии

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники стали намного чаще звонить банковским клиентам под видом представителей силовых структур, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".Согласно статистике приложения Kaspersky Who Calls, которое позволяет определить опасность неизвестного номера, число таких звонков в апреле выросло в четыре раза по сравнению с периодом с декабря 2020-го по февраль 2021 года.Он подчеркнул, что в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками МВД, полиции, следователями и сотрудниками Центрального банка.По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, в разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят.В свою очередь, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил рост числа жалоб на подобного рода звонки еще с июля 2020 года."Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов население сталкивается нечасто", — заявил он.В BI.ZONE также считают, что в случае звонка из полиции большинство граждан начинают волноваться, тем самым лишь помогая мошенникам.Ранее бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, что для разоблачения мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, следует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. Он пояснил, что после таких вопросов злоумышленники обычно прекращают разговор.

https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732505191.html

https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732238543.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, лаборатория касперского, общество