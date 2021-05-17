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Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом силовиков
Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом силовиков
Телефонные мошенники стали намного чаще звонить банковским клиентам под видом представителей силовых структур, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:29
2021-05-17T14:15
сбербанк россии
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники стали намного чаще звонить банковским клиентам под видом представителей силовых структур, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".Согласно статистике приложения Kaspersky Who Calls, которое позволяет определить опасность неизвестного номера, число таких звонков в апреле выросло в четыре раза по сравнению с периодом с декабря 2020-го по февраль 2021 года.Он подчеркнул, что в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками МВД, полиции, следователями и сотрудниками Центрального банка.По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, в разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят.В свою очередь, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил рост числа жалоб на подобного рода звонки еще с июля 2020 года."Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов население сталкивается нечасто", — заявил он.В BI.ZONE также считают, что в случае звонка из полиции большинство граждан начинают волноваться, тем самым лишь помогая мошенникам.Ранее бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, что для разоблачения мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, следует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. Он пояснил, что после таких вопросов злоумышленники обычно прекращают разговор.
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сбербанк россии, лаборатория касперского, общество

Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом силовиков

11:29 17.05.2021 (обновлено: 14:15 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники стали намного чаще звонить банковским клиентам под видом представителей силовых структур, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".
Согласно статистике приложения Kaspersky Who Calls, которое позволяет определить опасность неизвестного номера, число таких звонков в апреле выросло в четыре раза по сравнению с периодом с декабря 2020-го по февраль 2021 года.

"Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности", — пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками МВД, полиции, следователями и сотрудниками Центрального банка.
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"Известны случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка и предлагали установить на телефон якобы специальную защитную программу, а не сообщать данные карты, или просили оформить перевод на "безопасный" счет. Сейчас они все чаще стали притворяться сотрудниками государственных структур. Таким образом они застают человека врасплох и убеждают, что решить вопрос нужно быстро", — сообщил специалист.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, в разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят.
В свою очередь, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил рост числа жалоб на подобного рода звонки еще с июля 2020 года.
"Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов население сталкивается нечасто", — заявил он.
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В BI.ZONE также считают, что в случае звонка из полиции большинство граждан начинают волноваться, тем самым лишь помогая мошенникам.
Ранее бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, что для разоблачения мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, следует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. Он пояснил, что после таких вопросов злоумышленники обычно прекращают разговор.
 
Сбербанк РоссииЛаборатория КасперскогоОбщество
 
 
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