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Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19
Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:12
2021-05-17T20:12
2021-05-17T20:12
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татьяна голикова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили в секретариате вице-премьера.Согласно сообщению, она призвала наращивать совместные усилия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией."Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова Голиковой.Прежде всего, как уточнили в секретариате, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, турция, в мире