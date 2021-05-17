https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732710462.html

Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19

Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:12

2021-05-17T20:12

2021-05-17T20:12

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татьяна голикова

турция

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили в секретариате вице-премьера.Согласно сообщению, она призвала наращивать совместные усилия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией."Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова Голиковой.Прежде всего, как уточнили в секретариате, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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