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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732710462.html
Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19
Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:12
2021-05-17T20:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
татьяна голикова
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в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили в секретариате вице-премьера.Согласно сообщению, она призвала наращивать совместные усилия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией."Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова Голиковой.Прежде всего, как уточнили в секретариате, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, турция, в мире

Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19

20:12 17.05.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Турции
Вакцинация от коронавируса в Турции - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V", сообщили в секретариате вице-премьера.
Согласно сообщению, она призвала наращивать совместные усилия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова Голиковой.
Прежде всего, как уточнили в секретариате, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваТурцияВ мире
 
 
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