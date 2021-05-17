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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210517/investitsii-1732653964.html
Объем инвестиций в основные фонды в Китае за 4 месяца вырос на 19,9%
Объем инвестиций в основные фонды в Китае за 4 месяца вырос на 19,9%
Объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 19,9% в годовом исчислении до 14,38 триллиона юаней (около 2,24 триллиона долларов) за январь-апрель 2021... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:41
2021-05-17T15:41
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 19,9% в годовом исчислении до 14,38 триллиона юаней (около 2,24 триллиона долларов) за январь-апрель 2021 года, - свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.Двузначный рост показателя был обусловлен низкой базой по сравнению с началом прошлого года, когда эпидемия негативно повлияла на экономическую деятельность в Китае. При этом показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В период с января по апрель 2021 года инвестиции со стороны государственного и частного сектора выросли в годовом исчислении на 18,6 и на 21% соответственно.В апреле текущего года объем инвестиций в основные фонды в стране увеличился на 1,49% в месячном исчислении.Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, инвестированный в инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие.
https://ria.ru/20210517/eksport-1732625185.html
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китай, экономика

Объем инвестиций в основные фонды в Китае за 4 месяца вырос на 19,9%

15:41 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 19,9% в годовом исчислении до 14,38 триллиона юаней (около 2,24 триллиона долларов) за январь-апрель 2021 года, - свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.
Двузначный рост показателя был обусловлен низкой базой по сравнению с началом прошлого года, когда эпидемия негативно повлияла на экономическую деятельность в Китае. При этом показатель вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В период с января по апрель 2021 года инвестиции со стороны государственного и частного сектора выросли в годовом исчислении на 18,6 и на 21% соответственно.
В апреле текущего года объем инвестиций в основные фонды в стране увеличился на 1,49% в месячном исчислении.
Инвестиции в основные фонды включают в себя капитал, инвестированный в инфраструктуру, недвижимость, машиностроение и другие.
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