https://ria.ru/20210517/infektsiya-1732568815.html

Названа причина отравления студентов в колледже в Комсомольске-на-Амуре

Названа причина отравления студентов в колледже в Комсомольске-на-Амуре

Причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре стала некачественная вода из кулера в общежитии, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T04:41

2021-05-17T04:41

2021-05-17T07:45

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре стала некачественная вода из кулера в общежитии, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.По данным Роспотребнадзора, по результатам ПЦР-исследований материала от заболевших получен положительный результат на норовирус. Его обнаружили в кулерах с водой.Как информирует ведомство, на госпитализации остается 15 человек, остальные получают лечение в медорганизациях по месту жительства. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностных лиц КГБОУ СПО "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж".

https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия