Названа причина отравления студентов в колледже в Комсомольске-на-Амуре
04:41 17.05.2021 (обновлено: 07:45 17.05.2021)
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной областиВ Комсомольске-на-Амуре устанавливаются более 10 студентов колледжа преподавателей строительного колледжа заразились кишечной инфекцией
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
ХАБАРОВСК, 17 мая - РИА Новости. Причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре стала некачественная вода из кулера в общежитии, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
"В период с 14 по 15 мая за медпомощью обратилось 28 учащихся колледжа и один работник. На 16 мая вспышка локализована. Новых случаев заболевания не зарегистрировано. По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией стало употребление недоброкачественной питьевой воды из кулеров, установленных в общежитии", - сообщает ведомство.
По данным Роспотребнадзора, по результатам ПЦР-исследований материала от заболевших получен положительный результат на норовирус. Его обнаружили в кулерах с водой.
Как информирует ведомство, на госпитализации остается 15 человек, остальные получают лечение в медорганизациях по месту жительства. Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностных лиц КГБОУ СПО "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж".