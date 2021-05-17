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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210517/forum-1732637397.html
Всероссийский Форум молодых педагогов предложили проводить в Гатчине
Всероссийский Форум молодых педагогов предложили проводить в Гатчине
Всероссийский Форум молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" предложили ежегодно проводить в столице Ленинградской области Гатчине. Такое... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:41
2021-05-17T14:41
ленинградская область
россия
светлана журова
александр дрозденко
госдума рф
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Всероссийский Форум молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" предложили ежегодно проводить в столице Ленинградской области Гатчине. Такое предложение было поддержано губернатором региона Александром Дрозденко на пленарном заседании мероприятия, об этом глава региона сообщил, подводя итоги встречи.Всероссийский форум "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" проходил в Гатчине с 13 по 16 мая. В нем приняли участие порядка 300 человек в возрасте до 35 лет из 67 регионов страны. В их числе: педагоги образовательных организаций, в том числе победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" и других профессиональных конкурсов. Форум стал вторым по счету: первый с большим успехом прошел в Выборге в прошлом году, в нем приняли участие более 500 молодых педагогов со всей России. Организаторами форума выступают министерство просвещения Российской Федерации, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Академия Минпросвещения России и администрация Гатчинского района.Помимо учителей в пленарном заседании, которое проходило в Большом Гатчинском дворце, приняли участие заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова, губернатор региона Дрозденко, депутат Госдумы Светлана Журова, советник министра просвещения Виктор Басюк и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.Во время встречи педагоги всех регионов страны обсудили важнейшие вопросы современной школы — качество образования, историческая память, информационная безопасность детей, психологическое выгорание учителей, оплата труда педагогов, наставничество и вечный философский конфликт физиков и лириков. А результатом сегодняшней дискуссии станет резолюция, которая будет принята и опубликована на сайте форума. В процессе обсуждения было также предложено сделать Гатчину постоянной площадкой форума молодых педагогов России.
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россия, светлана журова, александр дрозденко, госдума рф, гатчинский район

Всероссийский Форум молодых педагогов предложили проводить в Гатчине

14:41 17.05.2021
 
© Фото : Официальный сайт Гатчинского муниципального района Всероссийский Форум молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" в Гатчине
Всероссийский Форум молодых педагогов Педагог: Профессия. Призвание. Искусство в Гатчине - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Официальный сайт Гатчинского муниципального района
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Всероссийский Форум молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" предложили ежегодно проводить в столице Ленинградской области Гатчине. Такое предложение было поддержано губернатором региона Александром Дрозденко на пленарном заседании мероприятия, об этом глава региона сообщил, подводя итоги встречи.
Всероссийский форум "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" проходил в Гатчине с 13 по 16 мая. В нем приняли участие порядка 300 человек в возрасте до 35 лет из 67 регионов страны. В их числе: педагоги образовательных организаций, в том числе победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" и других профессиональных конкурсов. Форум стал вторым по счету: первый с большим успехом прошел в Выборге в прошлом году, в нем приняли участие более 500 молодых педагогов со всей России. Организаторами форума выступают министерство просвещения Российской Федерации, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Академия Минпросвещения России и администрация Гатчинского района.
Помимо учителей в пленарном заседании, которое проходило в Большом Гатчинском дворце, приняли участие заместитель министра просвещения России Екатерина Толстикова, губернатор региона Дрозденко, депутат Госдумы Светлана Журова, советник министра просвещения Виктор Басюк и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
"Я благодарен всему учительскому сообществу Ленинградской области, которое в кратчайший период и без потерь в период пандемии смогло перейти на дистанционный формат", — обратился Дрозденко к участникам форума.
Во время встречи педагоги всех регионов страны обсудили важнейшие вопросы современной школы — качество образования, историческая память, информационная безопасность детей, психологическое выгорание учителей, оплата труда педагогов, наставничество и вечный философский конфликт физиков и лириков. А результатом сегодняшней дискуссии станет резолюция, которая будет принята и опубликована на сайте форума. В процессе обсуждения было также предложено сделать Гатчину постоянной площадкой форума молодых педагогов России.
"Мы готовы поддержать - и морально, и материально - форум в Гатчине на постоянной основе", — отметил Дрозденко.
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