https://ria.ru/20210517/fizruk-1732588954.html

В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц

В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц

Учитель физкультуры из школы в Нижневартовске (ХМАО) предстанет перед судом по делу о совращении пяти учениц, свою вину он не признал, информирует региональное... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:32

2021-05-17T10:32

2021-05-17T10:32

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Учитель физкультуры из школы в Нижневартовске (ХМАО) предстанет перед судом по делу о совращении пяти учениц, свою вину он не признал, информирует региональное следственное управление СК РФ.Летом 2020 года ведомство сообщало, что при попытке убежать из школы в Нижневартовске задержан 59-летний учитель физкультуры, который, как предполагали следователи, несколько лет неоднократно, с применением насилия совершал "развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц" в помещении образовательного учреждения. По уточненным данным следствия, число потерпевших по этому делу возросло за время расследования с трех до пяти. В основном это школьницы 15-17 лет, одной из потерпевших было 12, с ней учитель "вел беседы на тему сексуальных отношений", пояснили в ведомстве. У двоих развилось временное психическое расстройство.Также отмечалось, что длительное время девушки не решались обращаться в правоохранительные органы, боясь огласки и расправы со стороны учителя, который, считают следователи, мог не только угрожать им, но и влиять на результаты итоговой аттестации. К правоохранителям обратилась подруга одной из потерпевших с просьбой проверить информацию, и в ходе проверки и опроса учениц, а также педагогов учебного заведения факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Следователи допросили более 100 человек, в основу обвинения легли заключения по девяти судебным экспертизам, уточнили в следственном управлении в понедельник."Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СУСК.Ранее в ведомстве сообщали, что перед судом также предстанет бывший руководитель школы, знавшая о домогательствах учителя физкультуры к ученицам, но скрывавшая их. Она также не признала свою вину.В мэрии Нижневартовска заявляли РИА Новости, что школа, в которой трудился мужчина, положительно характеризует педагога, он проработал в образовательном учреждении свыше 20 лет, а его общий педагогический стаж превышает 30 лет.

https://ria.ru/20210517/yakutsk-1732580288.html

https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732442319.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия