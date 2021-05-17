https://ria.ru/20210517/fbk-1732596560.html
Адвокат Павлов приехал на заседание суда по делу ФБК*
Адвокат Павлов приехал на заседание суда по делу ФБК*
Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, в понедельник прибыл в Мосгорсуд на процесс о признании "Фонда борьбы с... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:07
2021-05-17T11:07
2021-05-17T11:07
россия
фонд борьбы с коррупцией
леонид волков
иван павлов
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, в понедельник прибыл в Мосгорсуд на процесс о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости.Павлову избрана мера пресечения в виде "запрета определенных действий". Как заявлял сам адвокат, его уголовное преследование связано с делом о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные расследования без соответствующего разрешения.В Мосгорсуде Павлов представляет интересы ФБК*. Слушания по этому делу должны пройти в закрытом режиме, так как некоторым поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно". Защита уже подала иск с требованием рассекретить документы, чтобы процесс стал открытым.Меры безопасности у суда, по данным на 10.30 мск, усиливать не стали. У здания собралось около десяти-двадцати журналистов, кроме них и силовиков никого больше не наблюдается.По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"**, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.На этом фоне соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России**Организация, причастная к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, иван павлов, происшествия
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Адвокат Иван Павлов
, обвиняемый в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, в понедельник прибыл в Мосгорсуд на процесс о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости.
Павлову избрана мера пресечения в виде "запрета определенных действий". Как заявлял сам адвокат, его уголовное преследование связано с делом о госизмене советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные расследования без соответствующего разрешения.
В Мосгорсуде Павлов представляет интересы ФБК
*. Слушания по этому делу должны пройти в закрытом режиме, так как некоторым поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно". Защита уже подала иск с требованием рассекретить документы, чтобы процесс стал открытым.
Меры безопасности у суда, по данным на 10.30 мск, усиливать не стали. У здания собралось около десяти-двадцати журналистов, кроме них и силовиков никого больше не наблюдается.
По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"**, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.
На этом фоне соратник Алексея Навального Леонид Волков
объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России
невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России
**Организация, причастная к экстремистской деятельности или терроризму.