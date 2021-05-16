https://ria.ru/20210516/zhurnalisty-1732521870.html

IFJ призвала Совбез ООН помочь прекратить атаки на журналистов в Газе

IFJ призвала Совбез ООН помочь прекратить атаки на журналистов в Газе

Международная федерация журналистов (IFJ) призвала Совбез ООН, который соберется в воскресенье для обсуждения эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа,... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:02

2021-05-16T15:02

2021-05-16T15:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

международная федерация журналистов

совет безопасности оон

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) призвала Совбез ООН, который соберется в воскресенье для обсуждения эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, принять срочные меры, чтобы прекратить атаки на журналистов в секторе Газа.Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание.Международная федерация журналистов "решительно осудила" эту атаку.Согласно данным организации, более 30 журналистов были задержаны или становились целью атак в Газе.Генеральный секретарь федерации журналистов Энтони Белланжер заявил, что Израиль нарушает свои международные обязательства. Он призвал прекратить "возмутительные атаки" на СМИ.Ранее с требованием к израильскому правительству обосновать удар по зданию с офисами международных СМИ выступил Комитет по защиты журналистов. Согласно заявлению главы комитета Джоэля Саймона, у журналистов есть обязательства и долг освещать разворачивающиеся события в Газе, и для ЦАХАЛ незаконно использовать военные средства, чтобы помешать этому".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.Первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, пройдет в воскресенье – ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.

https://ria.ru/20210516/izrail-1732515365.html

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210516/aviaudar-1732515119.html

палестина

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, международная федерация журналистов, совет безопасности оон, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире