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IFJ призвала Совбез ООН помочь прекратить атаки на журналистов в Газе
IFJ призвала Совбез ООН помочь прекратить атаки на журналистов в Газе
Международная федерация журналистов (IFJ) призвала Совбез ООН, который соберется в воскресенье для обсуждения эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа,... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:02
2021-05-16T15:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
международная федерация журналистов
совет безопасности оон
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) призвала Совбез ООН, который соберется в воскресенье для обсуждения эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, принять срочные меры, чтобы прекратить атаки на журналистов в секторе Газа.Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание.Международная федерация журналистов "решительно осудила" эту атаку.Согласно данным организации, более 30 журналистов были задержаны или становились целью атак в Газе.Генеральный секретарь федерации журналистов Энтони Белланжер заявил, что Израиль нарушает свои международные обязательства. Он призвал прекратить "возмутительные атаки" на СМИ.Ранее с требованием к израильскому правительству обосновать удар по зданию с офисами международных СМИ выступил Комитет по защиты журналистов. Согласно заявлению главы комитета Джоэля Саймона, у журналистов есть обязательства и долг освещать разворачивающиеся события в Газе, и для ЦАХАЛ незаконно использовать военные средства, чтобы помешать этому".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.Первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, пройдет в воскресенье – ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.
https://ria.ru/20210516/izrail-1732515365.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, международная федерация журналистов, совет безопасности оон, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире

IFJ призвала Совбез ООН помочь прекратить атаки на журналистов в Газе

15:02 16.05.2021 (обновлено: 15:13 16.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemОбрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ
Обрушение здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) призвала Совбез ООН, который соберется в воскресенье для обсуждения эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, принять срочные меры, чтобы прекратить атаки на журналистов в секторе Газа.
Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera. Сообщалось, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание.
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Согласно данным организации, более 30 журналистов были задержаны или становились целью атак в Газе.

"В связи с нападениями IFJ направила израильским властям, генеральному секретарю ООН и всем членам Совета Безопасности письмо с требованием прекратить преднамеренные и систематические нападения на СМИ и журналистов и явную попытку заставить замолчать тех, кто освещает события с места - из Газы", - говорится в сообщении на сайте организации.

Генеральный секретарь федерации журналистов Энтони Белланжер заявил, что Израиль нарушает свои международные обязательства. Он призвал прекратить "возмутительные атаки" на СМИ.
Ранее с требованием к израильскому правительству обосновать удар по зданию с офисами международных СМИ выступил Комитет по защиты журналистов. Согласно заявлению главы комитета Джоэля Саймона, у журналистов есть обязательства и долг освещать разворачивающиеся события в Газе, и для ЦАХАЛ незаконно использовать военные средства, чтобы помешать этому".
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Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
Первое открытое заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме эскалации в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, пройдет в воскресенье – ожидаются выступления генсека организации Антониу Гутерреша, спецкоординатора по ближневосточному регулированию Тора Веннесланда, представителей Израиля и Палестины.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуМеждународная федерация журналистовСовет Безопасности ООНПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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