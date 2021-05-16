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Эксперт рассказал, почему люди не проверяются на ВИЧ
Эксперт рассказал, почему люди не проверяются на ВИЧ
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем здравоохранения, для снижения распространения инфекции людям необходимо проходить... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T09:51
2021-05-16T09:54
россия
здоровье - общество
вич
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем здравоохранения, для снижения распространения инфекции людям необходимо проходить соответствующее тестирование и знать свой статус относительно заболевания, рассказал РИА Новости в день памяти жертв СПИДа гендиректор клиники лечения инфекций H-Сlinic Андрей Злобин.С 1983 года каждое третье воскресенье мая проходит Всемирный день памяти жертв СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита - самая поздняя стадия ВИЧ-инфекции). Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ."Люди, живущие с ВИЧ, которые знают о своем статусе и получают лечение, сохраняют свое здоровье, живут так же неопределенно долго, как люди без ВИЧ, они не заражают других, соответственно, становятся полноценными участниками жизнедеятельности. Ты знаешь о том, что у тебя ВИЧ, при этом ты знаешь, что выживешь, сможешь рожать здоровых детей, не заразишь супруга или супругу", - сказал он.Злобин в том числе пояснил, что у людей с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, вирус перестает быть активным. Таким образом, при соблюдении режима терапии он не может распространяться и передаваться другим людям, при этом современные препараты включают все компоненты схемы в одну таблетку, которая принимается всего 1 раз в день.Он отметил, что до сих пор рисками заражения ВИЧ остаются половой путь передачи, через кровь и от матери к ребенку. "Сейчас, как мы видим из отчетов, половой путь выходит на первый план", - добавил собеседник агентства. Также, по его словам, одним из основных "двигателей эпидемии" является стигматизация, так, несмотря на доступность, люди стесняются проходить тестирование на ВИЧ.В госстратегии противодействия распространению ВИЧ в России до 2030 года, которая была приняла в декабре, указывалось, что на конец 2019 года под диспансерным наблюдением в региональных центрах профилактики и борьбы со СПИДом состояло 743,2 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией.В марте 2021 года Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России (НИФИ) опубликовал данные исследования, согласно которым ежегодные потери общества от распространения ВИЧ в России составляют порядка 200 миллиардов рублей, при этом усиление контроля за распространением ВИЧ-инфекции приведет к снижению косвенных потерь ВВП России на 1,7 триллиона рублей в период с 2021 по 2030 год.
https://ria.ru/20210323/vich-1602529336.html
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россия, здоровье - общество, вич, общество

Эксперт рассказал, почему люди не проверяются на ВИЧ

09:51 16.05.2021 (обновлено: 09:54 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование крови на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование крови на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем здравоохранения, для снижения распространения инфекции людям необходимо проходить соответствующее тестирование и знать свой статус относительно заболевания, рассказал РИА Новости в день памяти жертв СПИДа гендиректор клиники лечения инфекций H-Сlinic Андрей Злобин.
С 1983 года каждое третье воскресенье мая проходит Всемирный день памяти жертв СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита - самая поздняя стадия ВИЧ-инфекции). Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ.
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"Люди, живущие с ВИЧ, которые знают о своем статусе и получают лечение, сохраняют свое здоровье, живут так же неопределенно долго, как люди без ВИЧ, они не заражают других, соответственно, становятся полноценными участниками жизнедеятельности. Ты знаешь о том, что у тебя ВИЧ, при этом ты знаешь, что выживешь, сможешь рожать здоровых детей, не заразишь супруга или супругу", - сказал он.
Злобин в том числе пояснил, что у людей с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, вирус перестает быть активным. Таким образом, при соблюдении режима терапии он не может распространяться и передаваться другим людям, при этом современные препараты включают все компоненты схемы в одну таблетку, которая принимается всего 1 раз в день.
Он отметил, что до сих пор рисками заражения ВИЧ остаются половой путь передачи, через кровь и от матери к ребенку. "Сейчас, как мы видим из отчетов, половой путь выходит на первый план", - добавил собеседник агентства. Также, по его словам, одним из основных "двигателей эпидемии" является стигматизация, так, несмотря на доступность, люди стесняются проходить тестирование на ВИЧ.
"Мы даже проводили четыре года назад опрос на Московском марафоне, организовывали тестирование, работали с бегунами, участниками Московского марафона. Они, особенно женщины, отвечали: "Как вы себе представляете, что я приду к своему участковому врачу и скажу, что я хочу сдать анализы на ВИЧ? Она же подумает, что я веду беспорядочную половую жизнь?". Вот она – стигма", - подытожил Злобин.
В госстратегии противодействия распространению ВИЧ в России до 2030 года, которая была приняла в декабре, указывалось, что на конец 2019 года под диспансерным наблюдением в региональных центрах профилактики и борьбы со СПИДом состояло 743,2 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией.
В марте 2021 года Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России (НИФИ) опубликовал данные исследования, согласно которым ежегодные потери общества от распространения ВИЧ в России составляют порядка 200 миллиардов рублей, при этом усиление контроля за распространением ВИЧ-инфекции приведет к снижению косвенных потерь ВВП России на 1,7 триллиона рублей в период с 2021 по 2030 год.
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