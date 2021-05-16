Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/pozhar-1732543604.html
В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП
В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП
Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:37
2021-05-16T18:58
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732544811_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0805063927db8c31b4cd347dec9cbaea.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210416/bezopasnost-1728574930.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Проезд пожарной машины во двор дома
Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.
2021-05-16T18:37
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732544811_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f057a230560467aa4f367067d781d4c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП

18:37 16.05.2021 (обновлено: 18:58 16.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 13:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В домах в районе Крюково устранили нарушения пожарной безопасности
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Лента новостейМолния