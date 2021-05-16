https://ria.ru/20210516/pozhar-1732543604.html

В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП

В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП

Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:37

2021-05-16T18:37

2021-05-16T18:58

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210416/bezopasnost-1728574930.html

россия

москва

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2021

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Проезд пожарной машины во двор дома Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении. 2021-05-16T18:37 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия