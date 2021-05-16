https://ria.ru/20210516/pozhar-1732543604.html
В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП
В Москве припаркованные машины помешали пожарным проехать к месту ЧП
Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:37
2021-05-16T18:37
2021-05-16T18:58
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732544811_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0805063927db8c31b4cd347dec9cbaea.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210416/bezopasnost-1728574930.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732544811_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f057a230560467aa4f367067d781d4c7.jpg
Проезд пожарной машины во двор дома
Пожарная машина из-за припаркованных во дворе Большой Академической улицы в Москве автомобилей не смогла сразу проехать к месту происшествия, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за припаркованных машин во дворе Большой Академической, 22б пожарная машина не смогла сразу проехать на место пожара. В ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий быть не должно. Вместе с коллегами из ГАИ мы разберёмся в случившемся. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении.
2021-05-16T18:37
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия