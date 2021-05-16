https://ria.ru/20210516/pozhar-1732513099.html

Тюменские курсанты обещают не допустить распространения пожаров в регионе

Тюменские курсанты обещают не допустить распространения пожаров в регионе

Курсанты и спецтехника Тюменского военно-инженерного училища помогают в недопущении распространения лесных пожаров в регионе, сообщает департамент информации и... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:47

2021-05-16T12:47

2021-05-16T13:21

россия

тюменская область

тюмень

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Курсанты и спецтехника Тюменского военно-инженерного училища помогают в недопущении распространения лесных пожаров в регионе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В Тюменской области в целях предотвращения угрозы возникновения новых возгораний лесного массива и недопущения продвижения огня в сторону населенных пунктов привлечен личный состав и тяжелая специальная инженерная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища", - говорится в сообщении.Отмечается, что расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2М устраивают противопожарные минерализованные полосы для обеспечения безопасности жителей Тюмени и Тюменской области. В противопожарной команде задействованы 40 курсантов училища.

https://ria.ru/20210510/pozhar-1731657478.html

россия

тюменская область

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2021

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россия, тюменская область, тюмень