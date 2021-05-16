https://ria.ru/20210516/postradavshie-1732486035.html

Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек

Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло 360 человек

Ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме получили 360 палестинцев, сообщает Красный полумесяц. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T00:39

2021-05-16T00:39

2021-05-16T00:39

красный полумесяц

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

беспорядки в иерусалиме

в мире

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ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Ранения в столкновениях с израильской армией на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме получили 360 палестинцев, сообщает Красный полумесяц.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красный полумесяц, сектор газа, восточный иерусалим, израиль, беспорядки в иерусалиме, в мире