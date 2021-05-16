https://ria.ru/20210516/politsiya-1732525202.html

Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских

Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:47

2021-05-16T15:47

2021-05-16T15:47

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Депутат Хинштейн объяснил заявление о "мусорах" в Европе

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся провокацией".Ранее в соцсетях политика появились публикации, в которых он резко высказался о зарубежных сотрудниках правоохранительных органов."Моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное — только куда в более жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно", — написал он в телеграм-канале.Хинштейн также привел примеры жестких действий полицейских в других странах, отметив, что некоторые россияне не комментируют работу иностранных силовиков."Ау, российские правозащитники <…>, где вы? Двойные стандарты в действии", - заключил он.На акциях протеста во многих европейских городах силовики регулярно применяют против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Накануне очередные акции прошли в Париже, Берлине, Брюсселе.

https://ria.ru/20210515/petardy-1732465415.html

https://ria.ru/20210503/protesty-1730924906.html

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россия, госдума рф, александр хинштейн, соцсети, в мире, политика