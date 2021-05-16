https://ria.ru/20210516/politsiya-1732525202.html
Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских
Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:47
2021-05-16T15:47
2021-05-16T15:47
россия
госдума рф
александр хинштейн
соцсети
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Депутат Хинштейн объяснил заявление о "мусорах" в Европе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6b4ea5056a4a21887d541d8b33be4bd4.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся провокацией".Ранее в соцсетях политика появились публикации, в которых он резко высказался о зарубежных сотрудниках правоохранительных органов."Моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное — только куда в более жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно", — написал он в телеграм-канале.Хинштейн также привел примеры жестких действий полицейских в других странах, отметив, что некоторые россияне не комментируют работу иностранных силовиков."Ау, российские правозащитники <…>, где вы? Двойные стандарты в действии", - заключил он.На акциях протеста во многих европейских городах силовики регулярно применяют против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Накануне очередные акции прошли в Париже, Берлине, Брюсселе.
https://ria.ru/20210515/petardy-1732465415.html
https://ria.ru/20210503/protesty-1730924906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1709c02ac12bf13573ec4fd6d3633967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, александр хинштейн, соцсети, в мире, политика