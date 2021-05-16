Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/politsiya-1732525202.html
Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских
Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:47
2021-05-16T15:47
россия
госдума рф
александр хинштейн
соцсети
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Депутат Хинштейн объяснил заявление о "мусорах" в Европе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6b4ea5056a4a21887d541d8b33be4bd4.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся провокацией".Ранее в соцсетях политика появились публикации, в которых он резко высказался о зарубежных сотрудниках правоохранительных органов."Моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное — только куда в более жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно", — написал он в телеграм-канале.Хинштейн также привел примеры жестких действий полицейских в других странах, отметив, что некоторые россияне не комментируют работу иностранных силовиков."Ау, российские правозащитники &lt;…&gt;, где вы? Двойные стандарты в действии", - заключил он.На акциях протеста во многих европейских городах силовики регулярно применяют против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Накануне очередные акции прошли в Париже, Берлине, Брюсселе.
https://ria.ru/20210515/petardy-1732465415.html
https://ria.ru/20210503/protesty-1730924906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1709c02ac12bf13573ec4fd6d3633967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, александр хинштейн, соцсети, в мире, политика

Депутат Хинштейн объяснил резкие высказывания о полицейских

15:47 16.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал свои твиты о полицейских "удавшейся провокацией".
Ранее в соцсетях политика появились публикации, в которых он резко высказался о зарубежных сотрудниках правоохранительных органов.
Полиция применяет волометы для разгона демонстрантов на акции в поддержку Палестины в Париже - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 18:31
В Париже демонстранты забросали полицию бутылками и петардами
"Моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное — только куда в более жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно", — написал он в телеграм-канале.
Хинштейн также привел примеры жестких действий полицейских в других странах, отметив, что некоторые россияне не комментируют работу иностранных силовиков.
"Ау, российские правозащитники <…>, где вы? Двойные стандарты в действии", - заключил он.
На акциях протеста во многих европейских городах силовики регулярно применяют против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Накануне очередные акции прошли в Париже, Берлине, Брюсселе.
Всеобщая первомайская демонстрация в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 08:00
Кровавый Первомай: обнищавшие народные массы сражаются с силовиками
 
РоссияГосдума РФАлександр ХинштейнСоцсетиВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния