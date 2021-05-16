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Синоптик пообещал москвичам в воскресенье летнюю погоду
Синоптик пообещал москвичам в воскресенье летнюю погоду
По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:35
2021-05-16T10:35
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, температура воздуха в столице - плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25."Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Хорошая комфортная погода выходного дня", - заключил синоптик.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик пообещал москвичам в воскресенье летнюю погоду

10:35 16.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного холодного атмосферного фронта, а это значит, что после полудня кое-где брызнет дождь, не исключена гроза, из-за чего, естественно, немного посвежеет по сравнению со вчерашним днём, но температура все равно будет соответствовать климатическим показателям июля месяца. То есть переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, слабая гроза, без "камней с неба", как это было вчера и позавчера с падениями деревьев и даже пострадавшими людьми", - рассказал Тишковец.
По его словам, температура воздуха в столице - плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25.
"Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Хорошая комфортная погода выходного дня", - заключил синоптик.
 
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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