Синоптик пообещал москвичам в воскресенье летнюю погоду

"Ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного холодного атмосферного фронта, а это значит, что после полудня кое-где брызнет дождь, не исключена гроза, из-за чего, естественно, немного посвежеет по сравнению со вчерашним днём, но температура все равно будет соответствовать климатическим показателям июля месяца. То есть переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, слабая гроза, без "камней с неба", как это было вчера и позавчера с падениями деревьев и даже пострадавшими людьми", - рассказал Тишковец.