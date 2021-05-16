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Синоптик пообещал москвичам в воскресенье летнюю погоду
Синоптик пообещал москвичам в воскресенье летнюю погоду
По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:35
2021-05-16T10:35
2021-05-16T10:35
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, температура воздуха в столице - плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25."Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Хорошая комфортная погода выходного дня", - заключил синоптик.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество