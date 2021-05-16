https://ria.ru/20210516/pogoda-1732501426.html
В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков
В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков
За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:00
2021-05-16T10:00
2021-05-16T10:02
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в субботу Москва первый раз пересекла отметку плюс 25, показатели температуры достигли плюс 26,2.
https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html
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погода, центр "фобос", москва, общество