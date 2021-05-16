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В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков
В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков
За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:00
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погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в субботу Москва первый раз пересекла отметку плюс 25, показатели температуры достигли плюс 26,2.
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погода, центр "фобос", москва, общество

В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков

10:00 16.05.2021 (обновлено: 10:02 16.05.2021)
 
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Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Выпал 61 миллиметр осадков, значит 120% месячной нормы за половину месяца. В ближайшую десятидневку может выпасть ещё 25 миллиметров, и тогда эта отметка поднимется до 86 миллиметров, это 170% от месячной нормы. Май в этом году влажный", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу Москва первый раз пересекла отметку плюс 25, показатели температуры достигли плюс 26,2.
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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