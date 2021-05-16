https://ria.ru/20210516/pogoda-1732501426.html

В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков

В Москве с начала мая выпало 120% месячной нормы осадков

За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:00

2021-05-16T10:00

2021-05-16T10:02

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За первую половину мая в Москве выпал 61 миллиметр осадков, или 120% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в субботу Москва первый раз пересекла отметку плюс 25, показатели температуры достигли плюс 26,2.

https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество