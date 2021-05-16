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Туризм
https://ria.ru/20210516/poezdka-1732493278.html
Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID-19
Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID-19
Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, только если это станет единственной возможностью выехать за границу, говорится в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T07:21
2021-05-16T10:42
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
superjob
москва
исследование
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, только если это станет единственной возможностью выехать за границу, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился 13-14 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, не делавших прививку от коронавируса. В опросе приняли участие жители 406 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.Респондентов спрашивали, сделают ли они прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу. "Двадцать процентов не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае", — говорится в сообщении по итогам исследования.В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).Сделать вакцину от COVID-19 ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), 16% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и 19% россиян в возрасте 45 лет и старше. В любом случае вакцинироваться хотят 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше."Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%)", — отмечается в исследовании. Такой ответ также дали 16% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и 18% опрошенных с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. Сделать вакцину ради поездки за границу готовы по 19% россиян с доходом до 50 тысяч и от 50 до 80 тысяч рублей, а также 20% граждан с доходом от 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210515/puteshestviya-1730504042.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, superjob, москва, исследование, общество

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID-19

07:21 16.05.2021 (обновлено: 10:42 16.05.2021)
 
© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Harry Nakos
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, только если это станет единственной возможностью выехать за границу, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основывается на данных опроса, который проводился 13-14 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, не делавших прививку от коронавируса. В опросе приняли участие жители 406 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
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Респондентов спрашивали, сделают ли они прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу. "Двадцать процентов не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае", — говорится в сообщении по итогам исследования.
В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).
Сделать вакцину от COVID-19 ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), 16% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и 19% россиян в возрасте 45 лет и старше. В любом случае вакцинироваться хотят 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше.
"Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%)", — отмечается в исследовании. Такой ответ также дали 16% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и 18% опрошенных с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. Сделать вакцину ради поездки за границу готовы по 19% россиян с доходом до 50 тысяч и от 50 до 80 тысяч рублей, а также 20% граждан с доходом от 80 тысяч рублей.
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