Американский подполковник напомнил Украине слова Путина
17:54 16.05.2021 (обновлено: 18:10 16.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в восточной Европе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive.
"Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь", — подчеркнул Дэвис.
Автор материала отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.
"Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса", — написал он.
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
Киев неоднократно подчеркивал, что вступление в Североатлантический альянс является приоритетной задачей для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока.
По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Украине потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления.