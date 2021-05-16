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Американский подполковник напомнил Украине слова Путина
Американский подполковник напомнил Украине слова Путина
Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:54
2021-05-16T18:10
россия
нато
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в мире
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Американский подполковник припомнил Украине слова Путина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive. Автор материала отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу."Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса", — написал он. Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.Киев неоднократно подчеркивал, что вступление в Североатлантический альянс является приоритетной задачей для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока. По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Украине потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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россия, нато, сша, украина, в мире

Американский подполковник напомнил Украине слова Путина

17:54 16.05.2021 (обновлено: 18:10 16.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive.
"Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь", — подчеркнул Дэвис.
Автор материала отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.
"Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса", — написал он.
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Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
Киев неоднократно подчеркивал, что вступление в Североатлантический альянс является приоритетной задачей для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока.
По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Украине потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления.
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