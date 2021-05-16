https://ria.ru/20210516/podpolkovnik-1732538053.html

Американский подполковник напомнил Украине слова Путина

Американский подполковник напомнил Украине слова Путина

Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:54

2021-05-16T17:54

2021-05-16T18:10

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Американский подполковник припомнил Украине слова Путина

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive. Автор материала отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу."Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса", — написал он. Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.Киев неоднократно подчеркивал, что вступление в Североатлантический альянс является приоритетной задачей для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока. По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Украине потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732184217.html

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россия, нато, сша, украина, в мире