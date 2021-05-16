https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html
В Ингушетии подросток случайно ранил сверстника из ружья
В Ингушетии подросток случайно ранил сверстника из ружья
Два несовершеннолетних жителя Ингушетии получили легкие ранения в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:59
2021-05-16T12:59
2021-05-16T13:04
россия
назрановский район
малгобек
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Два несовершеннолетних жителя Ингушетии получили легкие ранения в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает региональное МВД."В ОМВД России по Назрановскому району 14 мая поступило сообщение, что в больницу со слепым непроникающим скользящим ранением в области правого плеча доставлен несовершеннолетний житель селения Экажево 2005 года рождения", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции установили, что данное ранение подростку нанес его брат 2009 года рождения в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем. Раненому оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.По данным МВД, в тот же день в больницу со слепым огнестрельным пулевым ранением правого бедра был госпитализирован житель города Малгобек 2012 года рождения."Установлено, что ранение пострадавшему причинено местным жителем 2007 года рождения в результате неосторожного обращения с двуствольным гладкоствольным ружьем ТОЗ 16 калибра, принадлежавшем его покойному деду", - уточняет министерство. По данным фактам проводятся проверки.
https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732289196.html
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россия, назрановский район, малгобек, происшествия
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Два несовершеннолетних жителя Ингушетии получили легкие ранения в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает региональное МВД.
"В ОМВД России
по Назрановскому району
14 мая поступило сообщение, что в больницу со слепым непроникающим скользящим ранением в области правого плеча доставлен несовершеннолетний житель селения Экажево 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили, что данное ранение подростку нанес его брат 2009 года рождения в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем. Раненому оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
По данным МВД, в тот же день в больницу со слепым огнестрельным пулевым ранением правого бедра был госпитализирован житель города Малгобек
2012 года рождения.
"Установлено, что ранение пострадавшему причинено местным жителем 2007 года рождения в результате неосторожного обращения с двуствольным гладкоствольным ружьем ТОЗ 16 калибра, принадлежавшем его покойному деду", - уточняет министерство. По данным фактам проводятся проверки.