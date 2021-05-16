https://ria.ru/20210516/orkestr-1732534400.html

Эстонская армия сократит военный оркестр ради экономии

Эстонская армия сократит военный оркестр ради экономии

Военный оркестр эстонских Сил обороны с 1 сентября сократят в полном составе в связи с предстоящим снижением расходов на деятельность всех министерств и... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:17

2021-05-16T17:17

2021-05-16T17:17

вооруженные силы республики эстония

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Военный оркестр эстонских Сил обороны с 1 сентября сократят в полном составе в связи с предстоящим снижением расходов на деятельность всех министерств и ведомств республики, сообщил в воскресенье командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.Согласно утвержденной правительством в конце апреля государственной бюджетной стратегии на 2022-2025 годы, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%.По словам Херема, он разослал служебное письмо, в котором отметил, что в Силах обороны в этом году проведут сокращение персонала в размере до 200 человек. Всего в эстонской армии проходят службу почти 5 тысяч человек."В течение этого года мы обязательно централизуем услуги референтов, финансовые, кадровые и юридические услуги. Я уже принял решение, что как оркестр, так и служба капелланов прекратят деятельность в нынешнем виде. Сокращения коснутся всех структурных подразделений Сил обороны, а также действующих и гражданских служащих", - приводит пресс-служба Сил обороны слова командующего.

https://ria.ru/20201006/bazy-1578293122.html

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вооруженные силы республики эстония, эстония, в мире