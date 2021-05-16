Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/obrazovanie-1732526039.html
Глава РАН заявил о падении качества образования в России
Глава РАН заявил о падении качества образования в России
Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:53
2021-05-16T16:22
россия
александр сергеев (ран)
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156097/89/1560978978_0:202:2794:1774_1920x0_80_0_0_44de2ed1471431ff2fb4e31caaa15764.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме "Молодежь и наука"."Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. &lt;…&gt; Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране", — сказал он. Глава РАН предложил в первую очередь внедрять в школы ценность науки. По его мнению, в будущем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Он также посетовал, что профессия учителя не считается престижной.Выступление Сергеева было посвящено проблеме повышения качества высшего образования. Он отметил, что причины этого стоит искать на уровне школ, в которых сейчас наблюдается целый ряд проблем.
https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156097/89/1560978978_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_0284708d7a28c9e9f0660b39e0563f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество

Глава РАН заявил о падении качества образования в России

15:53 16.05.2021 (обновлено: 16:22 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев на общем собрании Российской академии наук
Президент РАН Александр Сергеев на общем собрании Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме "Молодежь и наука".
"Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране", — сказал он.
Глава РАН предложил в первую очередь внедрять в школы ценность науки. По его мнению, в будущем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Он также посетовал, что профессия учителя не считается престижной.
Выступление Сергеева было посвящено проблеме повышения качества высшего образования. Он отметил, что причины этого стоит искать на уровне школ, в которых сейчас наблюдается целый ряд проблем.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 12:05
Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах
 
РоссияАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния