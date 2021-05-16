https://ria.ru/20210516/obrazovanie-1732526039.html
Глава РАН заявил о падении качества образования в России
Глава РАН заявил о падении качества образования в России
Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:53
2021-05-16T15:53
2021-05-16T16:22
россия
александр сергеев (ран)
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме "Молодежь и наука"."Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране", — сказал он. Глава РАН предложил в первую очередь внедрять в школы ценность науки. По его мнению, в будущем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Он также посетовал, что профессия учителя не считается престижной.Выступление Сергеева было посвящено проблеме повышения качества высшего образования. Он отметил, что причины этого стоит искать на уровне школ, в которых сейчас наблюдается целый ряд проблем.
https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html
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РИА Новости
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россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости
. Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил
президент Российской академии наук Александр Сергеев
на форуме "Молодежь и наука".
"Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране", — сказал он.
Глава РАН предложил в первую очередь внедрять в школы ценность науки. По его мнению, в будущем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Он также посетовал, что профессия учителя не считается престижной.
Выступление Сергеева было посвящено проблеме повышения качества высшего образования. Он отметил, что причины этого стоит искать на уровне школ, в которых сейчас наблюдается целый ряд проблем.