https://ria.ru/20210516/obrazovanie-1732526039.html

Глава РАН заявил о падении качества образования в России

Глава РАН заявил о падении качества образования в России

Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:53

2021-05-16T15:53

2021-05-16T16:22

россия

александр сергеев (ран)

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на форуме "Молодежь и наука"."Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране", — сказал он. Глава РАН предложил в первую очередь внедрять в школы ценность науки. По его мнению, в будущем это поможет российским ученым соревноваться за лидерство с другими странами. Он также посетовал, что профессия учителя не считается престижной.Выступление Сергеева было посвящено проблеме повышения качества высшего образования. Он отметил, что причины этого стоит искать на уровне школ, в которых сейчас наблюдается целый ряд проблем.

https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html

россия

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россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество