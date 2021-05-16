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Исламские страны потребовали прекратить нападения на палестинцев
Исламские страны потребовали прекратить нападения на палестинцев
Мусульманские государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), потребовали от Израиля немедленно и полностью прекратить нападения на... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:25
2021-05-16T17:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
саудовская аравия
оон
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ДОХА, 16 мая - РИА Новости. Мусульманские государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), потребовали от Израиля немедленно и полностью прекратить нападения на палестинцев и их собственность, говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания организации в воскресенье.Заседание с участием глав МИД мусульманских стран прошло в виртуальном режиме под председательством Саудовской Аравии на фоне нового обострения в Палестине и транслировалось на сайте ОИС."Решительно осуждаем варварские нападения, которые устраивает Израиль, оккупационная власть на палестинских территориях, против палестинского народа, на его земли и святыни, требуем немедленно и полностью прекратить все нападения, которым подвергаются гражданские палестинцы и их собственность, что представляет собой серьезные нарушения международного права и решений ООН в отношении Палестины", - отметили участники встречи.Они возложили на Израиль полную ответственность за нынешнюю эскалацию, возникшую, по их заключению, в результате его постоянных преступлений против палестинцев на оккупированных территориях, и предупредили, что продолжение опасных провокаций увеличивает опасность дестабилизации региона и за его пределами.Участники встречи заявили, что согласно историческим свидетельствам Израиль оккупирует земли, на которых он находится, и не имеет никаких законных прав на оккупированные палестинские территории, в том числе на Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса, подчеркнув необходимость сохранять идентичность и положение религиозных святынь, как это установлено правом, в соответствии с которым только иорданская администрация имеет право на управление всеми делами мечети Аль-Акса.Они призвали к привлечению международной судебной системы и судов ООН для суда над Израилем, чтобы заставить его выплатить компенсации за ущерб, причиненный палестинцам, их общественной и частной собственности.
https://ria.ru/20210516/izrail-1732534976.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210516/konflikt-1732520964.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, саудовская аравия, оон, восточный иерусалим, израиль, в мире

Исламские страны потребовали прекратить нападения на палестинцев

17:25 16.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкСпасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ДОХА, 16 мая - РИА Новости. Мусульманские государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), потребовали от Израиля немедленно и полностью прекратить нападения на палестинцев и их собственность, говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания организации в воскресенье.
Заседание с участием глав МИД мусульманских стран прошло в виртуальном режиме под председательством Саудовской Аравии на фоне нового обострения в Палестине и транслировалось на сайте ОИС.
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"Решительно осуждаем варварские нападения, которые устраивает Израиль, оккупационная власть на палестинских территориях, против палестинского народа, на его земли и святыни, требуем немедленно и полностью прекратить все нападения, которым подвергаются гражданские палестинцы и их собственность, что представляет собой серьезные нарушения международного права и решений ООН в отношении Палестины", - отметили участники встречи.
Они возложили на Израиль полную ответственность за нынешнюю эскалацию, возникшую, по их заключению, в результате его постоянных преступлений против палестинцев на оккупированных территориях, и предупредили, что продолжение опасных провокаций увеличивает опасность дестабилизации региона и за его пределами.
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Участники встречи заявили, что согласно историческим свидетельствам Израиль оккупирует земли, на которых он находится, и не имеет никаких законных прав на оккупированные палестинские территории, в том числе на Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса, подчеркнув необходимость сохранять идентичность и положение религиозных святынь, как это установлено правом, в соответствии с которым только иорданская администрация имеет право на управление всеми делами мечети Аль-Акса.
Они призвали к привлечению международной судебной системы и судов ООН для суда над Израилем, чтобы заставить его выплатить компенсации за ущерб, причиненный палестинцам, их общественной и частной собственности.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСаудовская АравияООНВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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