Исламские страны потребовали прекратить нападения на палестинцев
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкСпасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа
ДОХА, 16 мая - РИА Новости. Мусульманские государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), потребовали от Израиля немедленно и полностью прекратить нападения на палестинцев и их собственность, говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания организации в воскресенье.
Заседание с участием глав МИД мусульманских стран прошло в виртуальном режиме под председательством Саудовской Аравии на фоне нового обострения в Палестине и транслировалось на сайте ОИС.
"Решительно осуждаем варварские нападения, которые устраивает Израиль, оккупационная власть на палестинских территориях, против палестинского народа, на его земли и святыни, требуем немедленно и полностью прекратить все нападения, которым подвергаются гражданские палестинцы и их собственность, что представляет собой серьезные нарушения международного права и решений ООН в отношении Палестины", - отметили участники встречи.
Они возложили на Израиль полную ответственность за нынешнюю эскалацию, возникшую, по их заключению, в результате его постоянных преступлений против палестинцев на оккупированных территориях, и предупредили, что продолжение опасных провокаций увеличивает опасность дестабилизации региона и за его пределами.
Участники встречи заявили, что согласно историческим свидетельствам Израиль оккупирует земли, на которых он находится, и не имеет никаких законных прав на оккупированные палестинские территории, в том числе на Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса, подчеркнув необходимость сохранять идентичность и положение религиозных святынь, как это установлено правом, в соответствии с которым только иорданская администрация имеет право на управление всеми делами мечети Аль-Акса.
Они призвали к привлечению международной судебной системы и судов ООН для суда над Израилем, чтобы заставить его выплатить компенсации за ущерб, причиненный палестинцам, их общественной и частной собственности.