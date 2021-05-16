https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732505191.html

Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и рассылают пользователям "письма счастья" о том, что мессенджер станет... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:59

2021-05-16T10:59

2021-05-16T15:11

национальная технологическая инициатива (нти)

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и рассылают пользователям "письма счастья" о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.Новые правила WhatsApp вступили в силу 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами и тому подобную информацию. У тех, кто не принял эти условия, аккаунт не удалят, но чтение и отправка сообщений станут для них недоступны.После этого пользователи, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать это сообщение десяти контактам, причем стоимость одного СМС — один евроцент."Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет", — говорится в сообщении.Это называется "письмо счастья" — своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Кроме того, раньше "письма счастья" запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт.По его мнению, серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/moshennik-1732357939.html

https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732239123.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), whatsapp inc., технологии