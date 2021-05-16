https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732505191.html
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и рассылают пользователям "письма счастья" о том, что мессенджер станет... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:59
2021-05-16T10:59
2021-05-16T15:11
национальная технологическая инициатива (нти)
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и рассылают пользователям "письма счастья" о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.Новые правила WhatsApp вступили в силу 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами и тому подобную информацию. У тех, кто не принял эти условия, аккаунт не удалят, но чтение и отправка сообщений станут для них недоступны.После этого пользователи, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать это сообщение десяти контактам, причем стоимость одного СМС — один евроцент."Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет", — говорится в сообщении.Это называется "письмо счастья" — своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Кроме того, раньше "письма счастья" запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт.По его мнению, серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/moshennik-1732357939.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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национальная технологическая инициатива (нти), whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp
и рассылают пользователям "письма счастья" о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Новые правила WhatsApp вступили в силу 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами и тому подобную информацию. У тех, кто не принял эти условия, аккаунт не удалят, но чтение и отправка сообщений станут для них недоступны.
После этого пользователи, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать это сообщение десяти контактам, причем стоимость одного СМС — один евроцент.
"Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет", — говорится в сообщении.
Это называется "письмо счастья" — своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы
Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Кроме того, раньше "письма счастья" запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт.
"Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах "сарафанного радио" и "вирусного маркетинга". Не более", — сказал Бедеров.
По его мнению, серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит.