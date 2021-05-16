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В Москве за сутки выявили 2789 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 2789 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2789, Санкт-Петербурге - 767, Подмосковье - 672, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:17
2021-05-16T11:17
2021-05-16T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2789, Санкт-Петербурге - 767, Подмосковье - 672, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2789, 2. Санкт-Петербург - 767, 3. Московская область - 672", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 3, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 1.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва