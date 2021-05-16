https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732506455.html

В Москве за сутки выявили 2789 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 2789 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2789, Санкт-Петербурге - 767, Подмосковье - 672, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:17

2021-05-16T11:17

2021-05-16T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569334291_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_183367e8f575a45b3d16949a8d3bb9ca.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2789, Санкт-Петербурге - 767, Подмосковье - 672, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2789, 2. Санкт-Петербург - 767, 3. Московская область - 672", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 3, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 1.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва