https://ria.ru/20210516/korabl-1732529728.html

Британский военный корабль направился в Одессу

Британский военный корабль направился в Одессу

Британский патрульный корабль "Трент", ранее вошедший в Черное море, направляется в Одессу, сообщило посольство Великобритании в Анкаре. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:30

2021-05-16T16:30

2021-05-16T16:30

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босфор

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британский патрульный корабль "Трент", ранее вошедший в Черное море, направляется в Одессу, сообщило посольство Великобритании в Анкаре."В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника - Турции - "Трент" проходит через прекрасный Босфор, направляясь к Одессе через Черное море", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями британского патрульного корабля "Трент", вошедшего в Черное Море.

https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, босфор, одесса, в мире