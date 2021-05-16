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Британский военный корабль направился в Одессу
Британский военный корабль направился в Одессу
Британский патрульный корабль "Трент", ранее вошедший в Черное море, направляется в Одессу, сообщило посольство Великобритании в Анкаре. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T16:30
2021-05-16T16:30
2021-05-16T16:30
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британский патрульный корабль "Трент", ранее вошедший в Черное море, направляется в Одессу, сообщило посольство Великобритании в Анкаре."В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника - Турции - "Трент" проходит через прекрасный Босфор, направляясь к Одессе через Черное море", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями британского патрульного корабля "Трент", вошедшего в Черное Море.
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