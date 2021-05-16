https://ria.ru/20210516/klimatkontrol-1732615977.html

Минтранс Подмосковья усилит контроль температурного режима в транспорте

Минтранс Подмосковья усилит контроль температурного режима в транспорте

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обещает усилить контроль за температурным режимом в общественном транспорте региона в связи РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-16T15:50

2021-05-16T15:50

2021-05-17T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обещает усилить контроль за температурным режимом в общественном транспорте региона в связи с ощутимым потеплением, сообщает пресс-служба министерства.Отмечается, что будут проведены проверки системы климат-контроля, чтобы в салонах не было слишком жарко или слишком холодно. Перевозчикам дали поручение проверить работу кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров. Летом температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.Ежедневно в Подмосковье на линию выходят более 9,4 тысячи единиц транспорта, из них 65% оборудовано системами климат-контроля.

https://ria.ru/20210515/les-1732463934.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), общество