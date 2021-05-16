Минтранс Подмосковья усилит контроль температурного режима в транспорте
15:50 16.05.2021 (обновлено: 12:54 17.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобусы, работающие на городских маршрутах, в парке филиала "Центральный" ГУП "Мосгортранс
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обещает усилить контроль за температурным режимом в общественном транспорте региона в связи с ощутимым потеплением, сообщает пресс-служба министерства.
"Мы усилим контроль за температурным режимом в общественном транспорте Подмосковья. На следующей неделе потепление, в некоторые дни до 25-28 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проведены проверки системы климат-контроля, чтобы в салонах не было слишком жарко или слишком холодно. Перевозчикам дали поручение проверить работу кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров. Летом температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.
"За эту неделю 49% от обращений жителей на температуру в транспорте поступило на излишнюю работу кондиционеров и холод в салонах автобусов, а 50% пассажиров оставляли жалобы на неработающие кондиционеры", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ежедневно в Подмосковье на линию выходят более 9,4 тысячи единиц транспорта, из них 65% оборудовано системами климат-контроля.