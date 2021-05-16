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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210516/klimatkontrol-1732615977.html
Минтранс Подмосковья усилит контроль температурного режима в транспорте
Минтранс Подмосковья усилит контроль температурного режима в транспорте
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обещает усилить контроль за температурным режимом в общественном транспорте региона в связи РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-16T15:50
2021-05-17T12:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обещает усилить контроль за температурным режимом в общественном транспорте региона в связи с ощутимым потеплением, сообщает пресс-служба министерства.Отмечается, что будут проведены проверки системы климат-контроля, чтобы в салонах не было слишком жарко или слишком холодно. Перевозчикам дали поручение проверить работу кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров. Летом температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.Ежедневно в Подмосковье на линию выходят более 9,4 тысячи единиц транспорта, из них 65% оборудовано системами климат-контроля.
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московская область (подмосковье), общество

Минтранс Подмосковья усилит контроль температурного режима в транспорте

15:50 16.05.2021 (обновлено: 12:54 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобусы, работающие на городских маршрутах, в парке филиала "Центральный" ГУП "Мосгортранс
Автобусы, работающие на городских маршрутах, в парке филиала Центральный ГУП Мосгортранс - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обещает усилить контроль за температурным режимом в общественном транспорте региона в связи с ощутимым потеплением, сообщает пресс-служба министерства.
"Мы усилим контроль за температурным режимом в общественном транспорте Подмосковья. На следующей неделе потепление, в некоторые дни до 25-28 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проведены проверки системы климат-контроля, чтобы в салонах не было слишком жарко или слишком холодно. Перевозчикам дали поручение проверить работу кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров. Летом температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.
"За эту неделю 49% от обращений жителей на температуру в транспорте поступило на излишнюю работу кондиционеров и холод в салонах автобусов, а 50% пассажиров оставляли жалобы на неработающие кондиционеры", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ежедневно в Подмосковье на линию выходят более 9,4 тысячи единиц транспорта, из них 65% оборудовано системами климат-контроля.
Глава Подмосковья принял участие в акции Лес Победы - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 18:12Новости Подмосковья
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