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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210516/germaniya-1732495712.html
В Германии выявили более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19
В Германии выявили более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 8,5 тысяч, скончался 71 человек, сообщает институт Роберта Коха, который РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:23
2021-05-16T08:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 8,5 тысяч, скончался 71 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.Днем ранее сообщалось об 7 894 новых случаях заболевания и 177 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 593 434 человека, скончались 86 096 пациентов. В целом выздоровели свыше 3,2 миллиона человек.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса.
https://ria.ru/20210509/germaniya-1731578220.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии выявили более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19

08:23 16.05.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Depositphotos / viz-arch
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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 8,5 тысяч, скончался 71 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.
Днем ранее сообщалось об 7 894 новых случаях заболевания и 177 летальных исходах.
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По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 593 434 человека, скончались 86 096 пациентов. В целом выздоровели свыше 3,2 миллиона человек.
Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
 
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