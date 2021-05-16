https://ria.ru/20210516/germaniya-1732495712.html

В Германии выявили более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19

В Германии выявили более 8,5 тысячи новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 8,5 тысяч, скончался 71 человек, сообщает институт Роберта Коха, который РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T08:23

2021-05-16T08:23

2021-05-16T08:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 8,5 тысяч, скончался 71 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19.Днем ранее сообщалось об 7 894 новых случаях заболевания и 177 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 593 434 человека, скончались 86 096 пациентов. В целом выздоровели свыше 3,2 миллиона человек.Сейчас в Германии говорят о третьей волне коронавируса.

https://ria.ru/20210509/germaniya-1731578220.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире