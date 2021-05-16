https://ria.ru/20210516/gaza-1732529244.html

В Иране назвали удары Израиля по сектору Газа военными преступлениями

В Иране назвали удары Израиля по сектору Газа военными преступлениями

Глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил создать независимую международную наблюдательную структуру для фиксирования военных преступлений Израиля против... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:24

2021-05-16T16:24

2021-05-16T16:24

мид ирана

международный уголовный суд

саудовская аравия

иран

израиль

в мире

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил создать независимую международную наблюдательную структуру для фиксирования военных преступлений Израиля против палестинцев."Необходимо создать независимую профессиональную международную наблюдательную структуру для фиксирования военных преступлений против палестинцев и расследовать военные преступления Израиля в Международном уголовном суде", - отметил Зариф, выступая на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванном в воскресенье в виртуальном формате по инициативе Саудовской Аравии.Зариф указал, что Иран для защиты прав палестинцев и мусульманских готов забыть о различиях с другими мусульманскими странами и протянуть им руку для совместных действий.Саудовская Аравия созвала чрезвычайное заседание ОИС на фоне последних событий в Израиле и секторе Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

саудовская аравия

иран

израиль

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Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе. 2021-05-16T16:24 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид ирана, международный уголовный суд, саудовская аравия, иран, израиль, в мире