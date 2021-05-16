https://ria.ru/20210516/donbass-1732503958.html

ВСУ установили 270 мин у дорог и домов в Донбассе, заявили в Донецке

ВСУ установили 270 мин у дорог и домов в Донбассе, заявили в Донецке

Украинские силовики установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:42

2021-05-16T10:42

2021-05-16T10:42

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Украинские силовики установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами в непосредственной близости к дорогам общего пользования и жилых кварталах, в районах Марьинки и Богдановки противником установлено 270 мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html

донбасс

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире