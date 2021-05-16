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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210516/astrologiya-1732367043.html
Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца
Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца
Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые чаще других разбивают сердца своим партнерам, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T07:59
2021-05-16T10:35
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые чаще других разбивают сердца своим партнерам, сообщает Pinkvilla. Стрельцы больше всех любят приключения. Представители этого знака — независимые и свободные духом люди, для которых главная задача — путешествия. Поэтому даже если Стрельцы вступают в отношения, спустя время начинают чувствовать себя в ловушке. Они не хотят быть привязанными к кому-то и в результате расстаются со своей второй половинкой. Водолей — еще один свободолюбивый знак зодиака. Такие люди ценят личное пространство. Отношения, семья, друзья в такие моменты их не волнуют. Их больше интересует благотворительность и другие добрые дела. Однако когда Водолеи чувствуют, что ничего не могут сделать для общества, отстраняются.Львы любят внимание к себе. Они всегда хотят, чтобы их ценили и восхищались ими. Однако в большинстве случаев осуществить такое желание невозможно, что раздражает представителей этого знака и сказывается на их отношениях. Когда Львы заметят, что партнер игнорирует их, то не будут долго думать и расстанутся с ним.
https://ria.ru/20210425/astrologiya-1729666530.html
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гороскоп, стиль жизни, астрология, новости культуры

Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

07:59 16.05.2021 (обновлено: 10:35 16.05.2021)
 
© Depositphotos / WavebreakmediaРазбитое сердце
Разбитое сердце - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые чаще других разбивают сердца своим партнерам, сообщает Pinkvilla.
Стрельцы больше всех любят приключения. Представители этого знака — независимые и свободные духом люди, для которых главная задача — путешествия. Поэтому даже если Стрельцы вступают в отношения, спустя время начинают чувствовать себя в ловушке. Они не хотят быть привязанными к кому-то и в результате расстаются со своей второй половинкой.
Водолей — еще один свободолюбивый знак зодиака. Такие люди ценят личное пространство. Отношения, семья, друзья в такие моменты их не волнуют. Их больше интересует благотворительность и другие добрые дела. Однако когда Водолеи чувствуют, что ничего не могут сделать для общества, отстраняются.
Львы любят внимание к себе. Они всегда хотят, чтобы их ценили и восхищались ими. Однако в большинстве случаев осуществить такое желание невозможно, что раздражает представителей этого знака и сказывается на их отношениях. Когда Львы заметят, что партнер игнорирует их, то не будут долго думать и расстанутся с ним.
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