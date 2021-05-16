https://ria.ru/20210516/astrologiya-1732367043.html

Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые чаще других разбивают сердца своим партнерам, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T07:59

2021-05-16T07:59

2021-05-16T10:35

гороскоп

стиль жизни

культура

астрология

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732373101_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_691dcfdb6c15429f1777772c91142a8f.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые чаще других разбивают сердца своим партнерам, сообщает Pinkvilla. Стрельцы больше всех любят приключения. Представители этого знака — независимые и свободные духом люди, для которых главная задача — путешествия. Поэтому даже если Стрельцы вступают в отношения, спустя время начинают чувствовать себя в ловушке. Они не хотят быть привязанными к кому-то и в результате расстаются со своей второй половинкой. Водолей — еще один свободолюбивый знак зодиака. Такие люди ценят личное пространство. Отношения, семья, друзья в такие моменты их не волнуют. Их больше интересует благотворительность и другие добрые дела. Однако когда Водолеи чувствуют, что ничего не могут сделать для общества, отстраняются.Львы любят внимание к себе. Они всегда хотят, чтобы их ценили и восхищались ими. Однако в большинстве случаев осуществить такое желание невозможно, что раздражает представителей этого знака и сказывается на их отношениях. Когда Львы заметят, что партнер игнорирует их, то не будут долго думать и расстанутся с ним.

https://ria.ru/20210425/astrologiya-1729666530.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, стиль жизни, астрология, новости культуры