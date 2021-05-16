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Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана
Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана
Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T05:03
2021-05-16T11:25
ван и (политик)
мид пакистана‎
афганистан
пекин
пакистан
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китай
талибан
сша
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.Китайский министр подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе и Пекин высоко оценивает усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане."В нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания документа талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210511/afganistan-1731681434.html
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афганистан
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пакистан
доха
китай
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ван и (политик), мид пакистана‎, афганистан, пекин, пакистан, доха, китай, талибан, сша, в мире

Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана

05:03 16.05.2021 (обновлено: 11:25 16.05.2021)
 
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

"Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. В сложившейся ситуации китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а у ШОС есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом. Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия", — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Китайский министр подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе и Пекин высоко оценивает усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане.
"В нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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Ван И (политик)МИД Пакистана‎АфганистанПекинПакистанДохаКитайТалибанСШАВ мире
 
 
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