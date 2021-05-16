Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана
05:03 16.05.2021 (обновлено: 11:25 16.05.2021)
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.
"Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. В сложившейся ситуации китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а у ШОС есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом. Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия", — приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.
Китайский министр подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе и Пекин высоко оценивает усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане.
"В нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.
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Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания документа талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.