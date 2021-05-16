https://ria.ru/20210516/afganistan-1732491425.html

Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T05:03

2021-05-16T05:03

2021-05-16T11:25

ван и (политик)

мид пакистана‎

афганистан

пекин

пакистан

доха

китай

талибан

сша

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Поспешный вывод американских войск из Афганистана стал ударом для процесса перемирия внутри страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.Китайский министр подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе и Пекин высоко оценивает усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане."В нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания документа талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210511/afganistan-1731681434.html

https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html

афганистан

пекин

пакистан

доха

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ван и (политик), мид пакистана‎, афганистан, пекин, пакистан, доха, китай, талибан, сша, в мире