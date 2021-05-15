https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732465071.html
ЕР приостановила членство уральского депутата, подозреваемого в убийстве
ЕР приостановила членство уральского депутата, подозреваемого в убийстве
Членство в "Единой России" депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова, арестованного по обвинению в убийстве, приостановлено до РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T18:28
2021-05-15T18:28
2021-05-15T18:28
россия
единая россия
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Членство в "Единой России" депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова, арестованного по обвинению в убийстве, приостановлено до решения суда, сообщил в субботу секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Виноградов и его 40-летний сын Роман арестованы по обвинению об убийстве, совершенном в 2003 году. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)."Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия", - сказал Шептий, слова которого приводит региональное отделение партии.
https://ria.ru/20210416/deputat-1728652686.html
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россия, единая россия, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Членство в "Единой России" депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова, арестованного по обвинению в убийстве, приостановлено до решения суда, сообщил в субботу секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Виноградов и его 40-летний сын Роман арестованы по обвинению об убийстве, совершенном в 2003 году. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство).
"Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия", - сказал Шептий, слова которого приводит региональное отделение партии.