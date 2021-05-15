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В Рязани загорелась свалка
В Рязани загорелась свалка
Городская свалка твердых бытовых отходов загорелась в Рязани на площади около 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:50
2021-05-15T14:50
2021-05-15T14:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Городская свалка твердых бытовых отходов загорелась в Рязани на площади около 500 квадратных метров, сообщило ГУМЧС России по региону."В 10.38 поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе южной окружной дороги города Рязани... В настоящий момент проводится тушение ... на площади около 500 квадратных метров. И проведение инженерных работ по недопущению дальнейшего распространения", - значится в сообщении.По данным ведомства, на месте работают пять единиц пожарной техники МЧС России и 10 машин от администрации предприятия. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Для отбора проб воздуха в районе направлена эколого-аналитическая лаборатория.
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия