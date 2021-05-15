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Из "тихушников" в "боги": что произошло со студентами ТИСБИ
Из "тихушников" в "боги": что произошло со студентами ТИСБИ
Ильназ Галявиев оказался не единственным "богом" из колледжа ТИСБИ. Год назад сын Натальи Андреевой Даниил покончил жизнь самоубийством. По словам Натальи, он, как и Ильназ, учился на программиста и сильно изменился после поступления.
2021-05-15T10:09
2021-05-15T10:09
2021-05-15T10:37
стрельба в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
дети
видео
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"Когда я увидела, как Ильназ Галявиев лежит, и как он произносит все эти слова, и его поведение, я увидела своего ребенка. Все слова, которые говорит сейчас стрелок, говорил мой сын", – рассказала Наталья. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить, есть ли связь между стрельбой в гимназии и самоубийством ее сына. По словам Натальи Андреевой, СК вновь поднимет дело Даниила.
республика татарстан (татарстан)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из "тихушников" в "боги": что произошло со студентами ТИСБИ
Ильназ Галявиев оказался не единственным "богом" из колледжа ТИСБИ. Год назад сын Натальи Андреевой Даниил покончил жизнь самоубийством. По словам Натальи, он, как и Ильназ, учился на программиста и сильно изменился после поступления. "Когда я увидела, как Ильназ Галявиев лежит, и как он произносит все эти слова, и его поведение, я увидела своего ребенка. Все слова, которые говорит сейчас стрелок, говорил мой сын", – рассказала Наталья. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить, есть ли связь между стрельбой в гимназии и самоубийством ее сына. По словам Натальи Андреевой, СК вновь поднимет дело Даниила.
2021-05-15T10:09
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PT3M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, стрельба в казани, республика татарстан (татарстан), казань, дети, видео
Из "тихушников" в "боги": что произошло со студентами ТИСБИ
10:09 15.05.2021 (обновлено: 10:37 15.05.2021)
Ильназ Галявиев оказался не единственным "богом" из колледжа ТИСБИ. Год назад сын Натальи Андреевой Даниил покончил жизнь самоубийством. По словам Натальи, он, как и Ильназ, учился на программиста и сильно изменился после поступления.