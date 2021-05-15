https://ria.ru/20210515/raketa-1732462537.html

У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета из сектора Газа

У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета из сектора Газа

Ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась в непосредственной близости от здания посольства Австрии в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, сообщила в Twitter... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T17:57

2021-05-15T17:57

2021-05-15T17:57

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

тель-авив

австрия

восточный иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_b6a6e3fc696add5d580571ddc1e2c26f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась в непосредственной близости от здания посольства Австрии в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, сообщила в Twitter посол страны Ханна Лико.Сегодня днем при обстреле центрального района Израиля из сектора Газа один человек погиб в Рамат-Гане, сообщила Служба Скорой помощи Маген Давид Адом. Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригородах Тель-Авива, был причинен значительный материальный ущерб. Пользователи соцсетей разместили фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети IKEA. Сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригородах, а также в городе Ашдод и в приграничных районах с сектором Газа.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Затем израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядкиСитуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.

https://ria.ru/20210515/aviaudar-1732449163.html

сектор газа

тель-авив

австрия

восточный иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, тель-авив, австрия, восточный иерусалим, израиль, в мире