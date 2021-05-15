У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета из сектора Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась в непосредственной близости от здания посольства Австрии в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, сообщила в Twitter посол страны Ханна Лико.
"Недалеко от посольства Австрии в Рамат-Гане только что разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности. Это необходимо немедленно прекратить", - написала посол.
Сегодня днем при обстреле центрального района Израиля из сектора Газа один человек погиб в Рамат-Гане, сообщила Служба Скорой помощи Маген Давид Адом. Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригородах Тель-Авива, был причинен значительный материальный ущерб. Пользователи соцсетей разместили фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети IKEA. Сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригородах, а также в городе Ашдод и в приграничных районах с сектором Газа.
Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Затем израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.