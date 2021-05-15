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У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета из сектора Газа
У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета из сектора Газа
Ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась в непосредственной близости от здания посольства Австрии в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, сообщила в Twitter... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T17:57
2021-05-15T17:57
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
тель-авив
австрия
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась в непосредственной близости от здания посольства Австрии в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, сообщила в Twitter посол страны Ханна Лико.Сегодня днем при обстреле центрального района Израиля из сектора Газа один человек погиб в Рамат-Гане, сообщила Служба Скорой помощи Маген Давид Адом. Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригородах Тель-Авива, был причинен значительный материальный ущерб. Пользователи соцсетей разместили фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети IKEA. Сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригородах, а также в городе Ашдод и в приграничных районах с сектором Газа.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Затем израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядкиСитуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.
https://ria.ru/20210515/aviaudar-1732449163.html
сектор газа
тель-авив
австрия
восточный иерусалим
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, тель-авив, австрия, восточный иерусалим, израиль, в мире

У посольства Австрии в Израиле взорвалась ракета из сектора Газа

17:57 15.05.2021
 
© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, взорвалась в непосредственной близости от здания посольства Австрии в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, сообщила в Twitter посол страны Ханна Лико.

"Недалеко от посольства Австрии в Рамат-Гане только что разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности. Это необходимо немедленно прекратить", - написала посол.

Сегодня днем при обстреле центрального района Израиля из сектора Газа один человек погиб в Рамат-Гане, сообщила Служба Скорой помощи Маген Давид Адом. Ранее полиция сообщила, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в пригородах Тель-Авива, был причинен значительный материальный ущерб. Пользователи соцсетей разместили фотографии попадания ракеты в припаркованную машину в Рамат-Гане и в промзоне города Ришон-ле-Цион рядом с магазином сети IKEA. Сирены воздушной тревоги дважды сработали в Тель-Авиве и пригородах, а также в городе Ашдод и в приграничных районах с сектором Газа.
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
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Ракетный удар Израиля по Газе разрушил здание с офисами международных СМИ
Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Затем израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 126 палестинцев, более 950 человек ранены.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаТель-АвивАвстрияВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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